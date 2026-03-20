Double2T lên tiếng khi quản lý cũ tự đàm phán chi phí ngoài hợp đồng

Double2T bị quản lý cũ lợi dụng?

Tối 19/3, rapper Double2T đã lên tiếng cảnh báo về việc bị mạo danh trong quá trình làm việc.

Theo chia sẻ từ nam nghệ sĩ, thời gian gần đây, một số đơn vị tổ chức sự kiện đã liên hệ xác minh thông tin liên quan đến việc một cá nhân tự nhận là thành viên trong ê-kíp của Double2T, đứng ra đàm phán show diễn. Người này được xác định là trợ lý cũ, đã chấm dứt hợp tác từ ngày 5/11/2025.

Rapper Double2T. (Ảnh: FBNV)

Nam rapper viết: "Các thông tin tôi nhận được như sau: Khi khách hàng booking, người này đã lấy danh nghĩa là ê-kíp riêng của Double2T để tự đàm phán thêm chi phí ngoài hợp đồng. Thông tin đã được xác thực từ phía các đối tác do họ cảm thấy không phù hợp và chưa bên nào làm việc như vậy nên họ đã nghi ngờ và thông báo lại.

Đối với Double2T, tôi luôn trân trọng và mong muốn được làm việc và cống hiến, đặc biệt là các chương trình liên quan tới nhà nước, quốc gia, chi phí luôn luôn giảm tới 50% thậm chí 70% cho các show diễn như thế này. Cũng bởi vậy, không bao giờ có chuyện tôi để ê-kíp riêng đàm phán thêm chi phí bên ngoài".

Trước sự việc, Double2T cho biết đã chấm dứt hoàn toàn hợp tác với cá nhân nêu trên. Đồng thời, anh yêu cầu người này không tiếp tục sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của mình dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc tự nhận là thành viên ê-kíp hay đăng tải thông tin gây hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Nam rapper cũng khuyến cáo các nhãn hàng, đối tác chỉ nên làm việc thông qua các kênh liên hệ chính thức được công bố trên fanpage "Double2T - Người Miền Núi Chất" để tránh rủi ro phát sinh.

Trong trường hợp phát hiện các hành vi mạo danh hoặc cung cấp thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, Double2T cho biết sẽ cân nhắc nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Double2T tên thật là Bùi Xuân Trường, anh sinh năm 1996 tại Tuyên Quang. Nam nghệ sĩ là một trong những quán quân thành công nhất sau gameshow Rap Việt, gây ấn tượng với công chúng bởi các bản rap mang đậm âm sắc miền núi phía Bắc.