Mai Tiến Dũng quyết làm điều bất ngờ sau khi "gây bão" tại Ca sĩ mặt nạ

Chủ Nhật, ngày 23/10/2022 07:56 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nam ca sĩ khẳng định “những cảm xúc, điểm nổi bật và đặc trưng mà mọi người lắng nghe trên sân khấu The Masked Singer vẫn sẽ được giữ nguyên”.

Sau khi kết thúc tập 14, màn lộ diện của Hươu Thần - Mai Tiến Dũng tại The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bên cạnh những chia sẻ xúc động giữa Mai Tiến Dũng và cô bạn thân Tóc Tiên, ca khúc “Người Như Anh”, sáng tác bởi nhạc sĩ Hùng Quân được nam ca sĩ trình diễn sau màn “lộ mặt” cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, yêu thích từ khán giả.

Mới đây, Mai Tiến Dũng đã chính thức phát hành MV “Người Như Anh” như một lời hồi đáp gửi đến người hâm mộ. Không drama kịch tính, MV "Người Như Anh" mang phong cách tối giản nhưng chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ, liên quan chặt chẽ đến thông điệp ca khúc.

Mai Tiến Dũng phát hành MV “Người Như Anh” gửi tặng khán giả

Bên cạnh câu chuyện tình cảm được truyền tải ngắn gọn, tinh giản, không gian âm nhạc mà “Người Như Anh” mang đến tiếp tục làm khán giả “xiêu lòng”. Bản phối mới của ca khúc này được thu âm dưới hình thức live session - 100% nhạc cụ được thu âm trực tiếp thay vì beat điện tử. Vì thế, giai điệu của bài hát vừa “thuần khiết”, vừa có phần trau chuốt và “sắc bén” hơn.

Mai Tiến Dũng thừa nhận, anh có chút lo lắng rằng khán giả sẽ có sự so sánh giữa phiên bản live tại The Masked Singer và bản audio hiện tại. Tuy nhiên, giọng ca “Yêu Như Lần Yêu Cuối” khẳng định “những cảm xúc, điểm nổi bật và đặc trưng mà mọi người lắng nghe trên sân khấu The Masked Singer vẫn sẽ được giữ nguyên”.

Hình ảnh ấn tượng trong lần trở lại của Mai Tiến Dũng

Nam ca sĩ tiết lộ, để thể hiện một ca khúc ballad chạm đến trái tim người nghe, anh sử dụng rất ít kỹ thuật thanh nhạc. Thậm chí, khi hát một ca khúc về tình yêu, Mai Tiến Dũng thường tưởng tượng đang có một người ngồi đối diện để tâm sự và trò chuyện: “Đó là những điều mà Dũng thường mường tượng trong đầu của mình và dùng những gì thuộc về mình để gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình cho người nghe”.

Từng có thời gian dài hoạt động âm nhạc thành công tại hải ngoại, nhưng ở thị trường Việt Nam, Mai Tiến Dũng vẫn còn là một cái tên khá mới. Nam ca sĩ chia sẻ, bản thân anh từng cảm thấy hoang mang và “chới với” trong chính sự nghiệp âm nhạc của mình.

Nam ca sĩ từng cảm thấy hoang mang và “chới với” trong chính sự nghiệp âm nhạc của mình

“Bản thân mình từng tự đóng khung chính mình vào những lời nhận định Mai Tiến Dũng phải hát thế này, thế kia mới hay. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoang mang, lo lắng. Dũng luôn lo sợ những sản phẩm nghệ thuật của mình chưa đủ tốt, chưa đúng với những tiêu chuẩn mình đặt ra nên có một thời gian, mọi người không thấy Dũng ra sản phẩm và nghĩ rằng mình chưa thật sự thăng hoa với âm nhạc.

Nhưng sau thời gian tham gia The Masked Singer cũng như nhìn nhận lại sự nghiệp âm nhạc của mình, Dũng nhận ra những tiêu chuẩn mình tự đặt trước đó đôi lúc chưa cân bằng được với thị hiếu, chưa thật sự lắng nghe khán giả. Hiện tại, có thể nói Dũng đã bớt sợ, bớt lo hơn. Cũng như sẵn sàng cho sự trở lại đúng với những gì khán giả đã trông đợi ở Mai Tiến Dũng”.

