Chào Lê Bống, bạn được đánh giá là một trong số những TikToker hàng đầu Việt Nam hiện nay. Lê Bống nghĩ so với các TikToker khác, bạn có chất riêng là gì?

- Trước tiên Bống xin gửi lời chào độc giả. Đối với Lê Bống, mỗi TikToker đều có những chất riêng, từ đó tạo nên những nội dung thú vị khác nhau. Bản thân Bống thích sáng tạo những kịch bản có câu chuyện và tạo được tiếng cười cho mọi người. Thực ra, Bống cũng khá “tham” trong việc lên ý tưởng nội dung, để thỏa thích biến hóa trong nhiều vai diễn, trải nghiệm các cảm xúc khác nhau. Bống luôn muốn mình học hỏi nhiều hơn, tiến bộ hơn mỗi ngày ở mỗi vai trò của mình.

Người nổi tiếng thường ngại dư luận, và dư luận đôi khi lại rất khắc nghiệt đối với từng hành động, dù cố tình hay vô ý, của một nghệ sĩ. Là người thường xuyên vướng vào ồn ào trên mạng xã hội, có khi nào Bống nản lòng và không muốn làm nghề nữa không?

- Đây có lẽ là câu hỏi mà Bống nhận được nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Như Bống cũng đã từng chia sẻ, cách đây hơn 1 năm, Bống rất sợ khi phải đọc những bình luận trái chiều. Sợ đến mức có những hôm vô tình đọc được một bình luận chỉ trích mình mà Bống thẫn thờ cả ngày, không làm được gì cả.

Bống nghĩ nghề nào cũng có những mặt vui vẻ tích cực, nhưng cũng không thể thiếu những lúc mệt mỏi, stress vì công việc, hay tự vấn bản thân mình. Nhưng để nói là bỏ cuộc thì Bống chưa từng nghĩ đến. Vì bên cạnh những áp lực thì Bống có một gia đình luôn ủng hộ và nhìn nhận sự nỗ lực, những người bạn luôn hết lời động viên. Những lúc cảm thấy mệt mỏi quá, Bống thường trò chuyện với bạn bè, với những người theo dõi mình trên mạng xã hội. Bống rất thích điều đó và hay đặt câu hỏi để giao lưu với mọi người. Đôi khi giải quyết vấn đề cho người khác cũng là cách để khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn.

Câu chuyện giảm cân Bống chia sẻ trong đêm thi "Hoa hậu Thể thao Việt Nam" khiến mọi người xúc động và ngưỡng mộ. Các khán giả qua cuộc thi cũng thấy được nhiều mặt khác của Bống hơn: Không chỉ hot girl TikTok mà còn là một người đẹp có lòng nhân ái, có nỗ lực thay đổi chính mình. Bống cảm thấy hiện tại mình đã thành công chưa?

- Bống thực sự rất hạnh phúc khi có thể nói rằng những nỗ lực của mình đang dần được mọi người nhìn nhận và có thêm thật nhiều yêu thương từ những khán giả khó tính nhất. Nhưng để gọi là thành công thì Bống chưa dám nhận, vì Bống biết mình còn một hành trình dài cần khám phá và chinh phục. Bống tin là với sự cởi mở để học hỏi những điều mới và lan tỏa những giá trị tích cực, Bống sẽ mang đến nhiều điều ý nghĩa đến mọi người trong thời gian tới.

Nhiều người cho rằng muốn nổi trên TikTok chỉ cần có ngoại hình đẹp, Bống có đồng ý với điều này?

- Ngoại hình đúng là một lợi thế nhưng Bống nghĩ đó cũng không phải là tất cả. Chỉ là nếu bạn có ngoại hình thì bạn sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút sự chú ý từ người khác, nhưng đó chỉ là nhất thời. Bống nghĩ để duy trì và phát triển sự nổi tiếng thì tài năng và thái độ tốt vẫn là cái để giữ chân mọi người ở lại.

TikToker hiện tại được xem là một nghề nghiệp được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Đa số cho rằng làm TikToker rất dễ, chỉ cần biết quay và chỉnh sửa clip, thêm một gương mặt dễ nhìn. Bống nghĩ sao về quan điểm này? Theo Bống, góc khuất của nghề này là gì? Bạn có lời khuyên nào cho các bạn trẻ có đam mê không?

Bống nghĩ không có nghề nào là dễ dàng khi mình không cố gắng, chỉn chu và có trách nhiệm với những gì mình làm cả. TikToker cũng thế. Nếu như bạn có đủ đam mê và có trách nhiệm với nó thì bạn hoàn toàn có thể làm được như mình. Như hoa hậu H’Hen Nie cũng nói đó, “I can do it, you can do it!” - Tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được.