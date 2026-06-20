Mai Ngọc kể hành trình từ nữ MC bận rộn thành mẹ bỉm toàn thời gian

Từ khi mang thai và sinh con trai đầu lòng vào tháng 4/2025, người đẹp sinh năm 1990 quyết định tạm gác công việc để dành trọn thời gian cho gia đình. Hơn một năm qua, nhịp sống của cô xoay quanh việc chăm sóc con nhỏ và tận hưởng hành trình làm mẹ.

Chia sẻ về những thay đổi sau khi có con, Mai Ngọc cho biết bản thân thay đổi rất nhiều, thậm chí còn kỹ tính hơn trước.

“Tôi thay đổi quá nhiều. Có lẽ tôi còn khó tính hơn trước. Ngày trước khi tập trung cho sự nghiệp, tôi vốn đã là người khá cầu toàn, kỹ tính và chỉn chu trong mọi việc. Khi có con, điều đó gần như được nhân đôi lên, bởi giờ đây không chỉ chăm sóc bản thân mà còn phải chăm sóc cho một em bé nữa”, cô nói.

Mai Ngọc cho biết cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn sau khi trở thành mẹ.

Nữ MC cho biết trước đây cô từng nghĩ mình rất bận khi cùng lúc đảm nhận nhiều công việc, từ biên tập viên truyền hình, kinh doanh thương hiệu thời trang đến các hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên, trải nghiệm làm mẹ khiến cô có góc nhìn hoàn toàn khác.

“Ngày xưa khi đi làm, tôi từng nghĩ mình rất cực vì cùng lúc làm biên tập viên truyền hình, kinh doanh thương hiệu thời trang riêng và còn nhiều công việc khác bên ngoài. Nhưng đến khi làm mẹ, tôi mới thấy những điều đó thực sự chưa là gì cả. Đi làm thì dù bận đến đâu chúng ta vẫn có giờ nghỉ, có ngày nghỉ. Nhưng làm mẹ thì không có khái niệm nghỉ. Chúng ta không thể sắp xếp để công việc kết thúc được mà chỉ có thể học cách phân bổ thời gian hợp lý, tranh thủ nghỉ ngơi khi con ngủ. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng trước đây mình chưa thực sự hiểu thế nào là bận rộn”, Mai Ngọc chia sẻ.

Dù được nhiều người nhận xét là người mẹ nghiêm khắc, Mai Ngọc cho rằng cô không áp đặt một khuôn mẫu cố định trong việc nuôi dạy con.

“Thực ra tôi gần 40 tuổi mới có em bé nên mọi người thường nghĩ tôi sẽ rất khắt khe. Nhưng với tôi, những tiêu chuẩn mình đặt ra không phải là điều gì quá cứng nhắc. Điều tôi nhìn thấy rõ nhất là kết quả của con. Khi mình áp dụng những điều mình cho là phù hợp và nhìn thấy em bé phát triển tốt, có những kết quả tích cực thì điều đó khiến tôi rất hạnh phúc và có thêm động lực để duy trì”, Mai Ngọc nói.

Sắc vóc Mai Ngọc sau khi sinh con đầu lòng

Sau hơn một năm chăm con, điều mà Mai Ngọc đúc kết được là không có một công thức chung cho tất cả các gia đình: “Người mẹ phải cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh của mình. Có người có nhiều sự hỗ trợ thì có thể đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Nhưng nếu không có người hỗ trợ thì chúng ta cũng cần thích nghi để phù hợp với điều kiện thực tế. Sau hơn một năm chăm con và lắng nghe rất nhiều câu chuyện từ các bà mẹ khác, tôi nhận ra rằng không có một tiêu chuẩn cố định nào cả. Điều quan trọng là tìm được cách phù hợp nhất với mẹ và em bé. Chúng ta không cần nhìn vào người khác. Chỉ cần nhìn vào bản thân mình và em bé của mình thôi”.

Dù không muốn áp đặt quan điểm của mình lên người khác, Mai Ngọc vẫn duy trì nếp sống kỷ luật cho bản thân và con trai. Cô chia sẻ: “Tôi là người rất kỷ luật và đến bây giờ vẫn duy trì điều đó. Chưa bao giờ tôi ngủ quá 5 giờ sáng. Lúc nào tôi cũng dậy sớm hơn con khoảng 30 phút để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu rồi mới đánh thức con dậy”.

Mai Ngọc hiện dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc chăm sóc và đồng hành cùng con.

Cô cho biết từ khi con được khoảng 3 tháng tuổi, hai mẹ con đã duy trì thói quen đi dạo mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Đồng thời, cô cũng giữ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.

“Tôi nghĩ đây không hẳn là sự khó tính mà là việc duy trì một nếp sống có kỷ luật. Bản thân tôi cũng luôn duy trì việc tập thể dục, ăn uống khoa học. Tôi thường nói vui rằng vì mẹ là người kỷ luật nên con cũng được rèn tính kỷ luật từ rất sớm”.

Khi được hỏi về những khác biệt quan điểm trong gia đình, Mai Ngọc cho biết cô lựa chọn cách giải thích thay vì tranh cãi: “Ban đầu những người xung quanh có thể chưa thực sự hiểu những gì tôi đang làm. Tôi nghĩ điều đó là bình thường. Điều tôi làm là giải thích và để thời gian chứng minh.

Tôi chưa bao giờ phải tranh cãi hay đấu tranh gay gắt với ông bà về chuyện chăm con. Khi mình giải thích rõ ràng thì mọi người đều lắng nghe, đồng hành và dần thấu hiểu”.

Điều khiến Mai Ngọc bất ngờ nhất sau khi sinh con là cô hoàn toàn không có thời gian để cảm thấy buồn chán như những gì từng tưởng tượng trước đó.

“Khi còn mang bầu, tôi từng nghĩ nếu mình tạm dừng công việc để sinh và chăm con thì liệu có buồn không. Nhưng sau khi sinh em bé, tôi nhận ra mình không có thời gian để buồn nữa.

Mỗi ngày nhìn con lớn lên, chứng kiến từng thay đổi nhỏ của con là một niềm hạnh phúc rất lớn. Thậm chí nhiều khi có công việc phải ra ngoài, tôi còn lo mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc đầu tiên nào đó của con như lần đầu biết đi hay lần đầu gọi mẹ”.

Hiện tại, gần như toàn bộ sự chú ý của nữ MC đều dành cho con trai.

“Nếu nói không nhớ nghề thì không đúng. Nhưng nếu nói nhớ đến mức quá da diết thì cũng không hẳn. Mỗi ngày tôi đều bận rộn với những câu hỏi xoay quanh em bé: hôm nay con ăn bao nhiêu, bữa cháo thế nào, con có ăn hết không, hôm nay con có hắt hơi hay sổ mũi không, thời tiết thay đổi có ảnh hưởng gì đến con không... Tôi nghĩ mình đã dành trọn tâm trí cho việc chăm con”.

Mai Ngọc cho biết thời gian riêng của cô hiện chỉ còn khoảng ba tiếng vào buổi trưa khi con ngủ. Đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi để cô tập luyện hoặc chăm sóc bản thân.

Dù vậy, nữ MC khẳng định đây là giai đoạn cô muốn tận hưởng trọn vẹn. Theo kế hoạch, khoảng nửa năm nữa, khi con bắt đầu đi học, cô sẽ quay trở lại với các dự án và công việc của mình.

Sau hành trình mang thai, sinh nở và nuôi con, Mai Ngọc cho biết cô thấu hiểu hơn những hy sinh của phụ nữ và cảm nhận rõ trách nhiệm của một người mẹ.

“Trước đây nếu cuộc sống chỉ có một mình mình thì tôi không có quá nhiều nỗi lo. Nhưng khi bế trên tay một em bé nhỏ xíu, tôi cảm nhận rất rõ rằng mình đang mang trên vai trách nhiệm với một sinh linh bé nhỏ.

Mọi quyết định của mình đều liên quan đến con. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng đến như vậy về trách nhiệm của một người mẹ”.