Madonna mua dinh thự trăm tuổi của Angelina Jolie

Dinh thự gắn với lịch sử Hollywood

Theo Robb Report, Madonna được cho đã trả 24,75 triệu USD, tương đương hơn 643 tỷ đồng, để mua căn nhà của Angelina Jolie vào cuối tháng 9. Mức giá này thấp hơn nhiều so với con số 29,85 triệu USD mà Jolie đưa ra khi rao bán bất động sản hồi tháng 5.

New York Post cho biết phía môi giới đã quay video toàn bộ dinh thự để Madonna xem từ xa sau khi biết bà quan tâm. Nữ ca sĩ khi đó không ở Los Angeles nên việc đánh giá ban đầu chủ yếu dựa trên hình ảnh chi tiết về không gian sống, khuôn viên cùng các hạng mục chính.

Angelina Jolie mua căn nhà năm 2017 với giá 24,5 triệu USD, sau khi chia tay Brad Pitt. Đây từng là nơi cô sống cùng 6 người con. Việc rao bán được cho có liên quan kế hoạch rời Mỹ khi 2 con út là cặp sinh đôi Vivienne-Knox đủ 18 tuổi vào tháng 7.

Dinh thự được xây dựng năm 1913, gắn với một chương đáng chú ý của lịch sử điện ảnh Mỹ. Chủ nhân nổi tiếng nhất trước Jolie là Cecil B. DeMille, người thường được nhắc tới như “cha đẻ của nền điện ảnh Mỹ”. Năm 1916, đạo diễn mua căn nhà với giá 27.893 USD rồi sống tại đây đến khi qua đời năm 1959.

Madonna vừa trở thành chủ mới của dinh thự hơn 100 tuổi tại Los Angeles từng thuộc Angelina Jolie. People.

Năm 1920, DeMille mua căn nhà kế bên, từng thuộc về vua hề Charlie Chaplin, rồi nối 2 công trình bằng một hành lang. Khu nhà do gia đình DeMille quản lý đến cuối thập niên 1980, khiến bất động sản mang giá trị đặc biệt nhờ lịch sử gắn với nhiều tên tuổi lớn của Hollywood.

Khuôn viên rộng khoảng 8.000 m2, trong khi diện tích không gian sống vào khoảng 1.000 m2. Bên trong vẫn giữ nhiều chi tiết kiến trúc cổ, gồm 6 phòng ngủ, 10 nhà tắm, nhà khách, hồ bơi, phòng gym, thư viện cùng nhiều phòng chức năng. Trong vụ cháy rừng tháng 1/2025, Jolie từng đón bạn bè tới đây ở tạm.

Thương vụ mới trong danh mục bất động sản

Madonna không xa lạ với thương vụ nhà đất lớn tại Los Angeles. Từ năm 1993, nữ ca sĩ đã mua bán khoảng 3 biệt thự ở khu vực này, cho thấy bất động sản chiếm phần đáng kể trong danh mục tài sản.

Năm 2021, Madonna mua một dinh thự từ ca sĩ The Weeknd với giá 19,3 triệu USD. Sau 2 năm, bà bán lại với giá 23 triệu USD. Ngoài Los Angeles, Madonna còn sở hữu nhà tại New York, Hamptons, London cùng Bồ Đào Nha. Forbes ước tính tổng tài sản của nghệ sĩ hiện vào khoảng 850 triệu USD.

Ở tuổi 68, Madonna vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong âm nhạc quốc tế. Khối tài sản đáng kể giúp bà duy trì nhiều khoản đầu tư giá trị cao ngoài lĩnh vực nghệ thuật.

Angelina Jolie, 51 tuổi, cũng thuộc nhóm ngôi sao hạng A của Hollywood. Trong sự nghiệp, cô giành 3 giải Quả Cầu Vàng cùng 1 tượng vàng Oscar. Jolie có 6 con chung với Brad Pitt, dù phần lớn các con hiện không còn sử dụng họ của bố trong đời sống công khai.

Trước Brad Pitt, Jolie từng kết hôn với Jonny Lee Miller rồi Billy Bob Thornton. Ngoài căn nhà tại Los Angeles vừa bán cho Madonna, minh tinh còn có một ngôi nhà sàn ở Campuchia, quê hương của con nuôi Maddox, cùng tòa nhà tại New York được sử dụng cho hoạt động thời trang.

Thương vụ đưa dinh thự giàu dấu ấn Hollywood sang tay một biểu tượng khác của văn hóa đại chúng. Sau hơn 1 thế kỷ, căn nhà tiếp tục gây chú ý bởi lịch sử cùng các chủ nhân nổi tiếng.

Theo: t/h