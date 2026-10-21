Lý Tiểu Nhiễm ly hôn

Trên trang cá nhân ngày 20/10, minh tinh cho biết hoàn tất thủ tục năm ngoái, hai người không còn liên quan, ràng buộc gì với nhau. Cô mong chồng cũ và bản thân đều sống yên ổn.

Lý Tiểu Nhiễm công khai tình trạng hôn nhân giữa ồn ào ông Từ Giai Ninh bị tòa án ở Trung Quốc cưỡng chế trả khoản nợ hơn 20 triệu nhân dân tệ (77,5 tỷ đồng). Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về Từ Giai Ninh và Lý Tiểu Nhiễm, đặt câu hỏi minh tinh có giúp chồng trả nợ hay không.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh ngày cưới. Ảnh: Ifeng

Trên Sohu, một nguồn tin cho biết Tiểu Nhiễm vốn không muốn chuyện đời tư gây chú ý, đến nay mới công khai để tránh hiểu lầm.

Diễn viên và doanh nhân tổ chức hôn lễ ở Bỉ năm 2015, không có con chung. Trong show thực tế Nhất lộ phồn hoa phát đầu năm 2025, Tiểu Nhiễm cho biết cô và Từ Giai Ninh thống nhất không sinh em bé. "Tôi cảm thấy trách nhiệm đó rất lớn, tôi chưa đủ trưởng thành về tâm lý để có thể gánh vác vai trò to lớn ấy", diễn viên nói.

Lý Tiểu Nhiễm tại sự kiện tháng 9. Ảnh: Li Xiaoran Studio

Người đẹp sinh năm 1976, thuộc nhóm diễn viên thực lực màn ảnh Hoa ngữ. Một trong những phim lưu đậm dấu ấn của cô là Như sương, như mưa lại như gió (2001), chuyển thể truyện Quỳnh Dao, đóng cùng Trần Khôn, Châu Tấn, La Hải Quỳnh, Lục Nghị.

Tiểu Nhiễm còn tham gia nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh như Nguyệt tẩu tiên sinh, Cuộc sống tươi đẹp, Lần sau hãy ở bên nhau mãi mãi, Khánh dư niên, Cuộc gọi bí ẩn, Đời này có em, Ngày tháng của chúng ta, Tam Thể. Những năm gần đây, cô thường xuyên tham gia chương trình thực tế, ghi hình quảng cáo.