Lý do Hoài Linh trở lại sân khấu cải lương, vào vai phản diện, độc ác?

Danh hài Hoài Linh hội ngộ Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Bình Tinh… trong vở “Hoàn Châu Cách Cách” của đoàn cải lương Huỳnh Long.

Trong ngày 11 và 12/6, tại Trung tâm văn hóa quận 6, TP.HCM, đoàn cải lương Huỳnh Long sẽ ra mắt khán giả vở cải lương “Hoàn Châu Cách Cách”, tác giả Bạch Mai, đạo diễn dàn dựng Hữu Quốc.

Nghệ sĩ Bình Tinh, trưởng đoàn cải lương Huỳnh Long cho biết, vở cải lương kinh điển “Hoàn Châu Cách Cách” do mẹ cô là cố soạn giả Bạch Mai viết dựa theo bộ phim cùng tên.

“Từ nhỏ, tôi đã say mê xem video cải lương do nghệ sĩ Ngọc Huyền, Vũ Linh, Phượng Mai diễn và mơ ước sau này lớn lên sẽ được đóng vai Tiểu Yến Tử, nhân vật được nhiều thế hệ yêu thích. Lúc mẹ Bạch Mai còn sống cũng đã đề nghị dựng vở này nhưng do dịch bệnh mà mọi kế hoạch bị dời lại. Bây giờ dù mẹ đã mất nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện tâm huyết của mẹ để tưởng nhớ mẹ Bạch Mai, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ truyền nhân của đoàn Huỳnh Long cùng biểu diễn”, Bình Tinh bày tỏ.

Nghệ sĩ Bình Tinh, trưởng đoàn cải lương Huỳnh Long

Đặc biệt vở diễn có sự tham gia của Hoài Linh. Nam danh hài chia sẻ lý do góp mặt trong vở diễn lần này: “Tôi đến với vở xuất phát từ lòng yêu thương đoàn cải lương Huỳnh Long bao năm nay, từ lúc soạn giả Bạch Mai còn sống. Tôi kính trọng soạn giả Bạch Mai như mẹ, thương Bình Tinh như em gái. Khi nghe Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Bình Tinh cũng như toàn thể nghệ sĩ mong tôi tham gia để tạo thêm nguồn động lực cho các em thì tôi sẵn sàng ngay. Những ngày qua, tôi tập miệt mài tập luyện, góp thêm vài mảng miếng để diễn hay hơn, điều đó cũng giúp cho bản thân tôi cực kỳ hạnh phúc”.

Hoài Linh cùng đoàn tích cực tập luyện cho vở diễn suốt nhiều ngày qua

Nam danh hài được giới thiệu là khách mời đặc biệt

Trong vở “Hoàn Châu Cách Cách”, Hoài Linh sẽ đảm nhận vai Dung Ma Ma. Vai diễn này nam danh hài từng đóng video cải lương. Dung Ma Ma là vai phản diện, độc ác và hài hước, luôn bày mưu hết lần này đến lần khác nhằm hãm hại Tiểu Yến Tử… Cuối cùng bà phải trả giá đắt cho những hành động của mình.

Trong những ngày qua, ê-kíp vở “Hoàn Châu Cách Cách” với gần 100 nghệ sĩ và nhân viên âm thanh, ánh sáng, phục trang, hậu đài đã hoạt động hết công suất trên sàn tập để vở diễn được diễn ra một cách chỉn chu nhất.

