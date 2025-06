Lương Lạc Thi hẹn hò sau 17 năm yêu đương, sinh con không danh phận

Lương Lạc Thi nắm tay Mã Dục Kha hẹn hò. Ảnh: Weibo

Theo Sinchew, trong video được đăng lên Weibo hôm 11/6, Lương Lạc Thi và đạo diễn Mã Dục Kha tay đan tay trên phố, cả hai không đeo khẩu trang hay đội mũ, gương mặt rạng rỡ. Sau khi đi mua sắm, họ cùng thưởng thức đồ ăn.

Đây không phải lần đầu hai ngôi sao bị bắt gặp hẹn hò. Năm 2024, họ từng bị paparazzi chụp hình khi ngồi bên nhau tại một tiệm cafe ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Một số nguồn tin thân thiết cặp sao nói sau thời gian yêu đương, tìm hiểu, hiện Lương Lạc Thi và Mã Dục Kha "đã sẵn sàng công khai mối quan hệ".

Trước đó, trả lời truyền thông, Lương Lạc Thi từng tiết lộ con trai thúc giục cô kết hôn. Diễn viên nói sẽ "để mọi thứ diễn ra tự nhiên, trong chuyện tình cảm".

Lương Lạc Thi và Mã Dục Kha tại một tiệm cafe năm 2024. Ảnh: Weibo

Trước đó, đời sống tình cảm của nữ diễn viên luôn thu hút nhiều chú ý, kể từ khi cô bắt đầu dấn thân vào showbiz. Cô từng có mối quan hệ với ông trùm Hong Kong Lý Trạch Giai năm 2008 và sinh cho người này ba con trai. Tuy nhiên, mối quan hệ kết thúc bằng một cuộc chia tay vào năm 2011. Kể từ đó, diễn viên dần chuyển hướng tập trung vào sự nghiệp và không ít lần bày tỏ sự thích thú với cuộc sống độc thân. Trong những năm gần đây, cô thỉnh thoảng được giới truyền thông chụp ảnh tụ tập với bạn bè khác giới nhưng không xác nhận mối quan hệ mới nào.

Lương Lạc Thi và Mã Dục Kha. Ảnh: Weibo

Lương Lạc Thi là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô bước vào giới giải trí từ năm 12 tuổi với vai trò là người mẫu cho công ty Emperor Entertainment Group. Ở tuổi 16, cô từng ra mắt album đầu tay. Cô từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho phim Isabella, sau đó xuất hiện trong phim The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008).

Mã Dục Kha sinh năm 1979, hơn Lương Lạc Thi 9 tuổi, từng đóng vai Du Thản Chi trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ của Trương Kỷ Trung và Đoạn Khôn trong Cuộc chiến ma túy. Sau đó, anh chuyển sang làm đạo diễn, gây chú ý với Nộ Triều.

Mã Dục Kha được cho là đã ly hôn và có một con trai với vợ cũ nhưng không xác nhận.