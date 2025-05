“Nữ diễn viên bị hào môn bỏ rơi”, nhận phí chia tay 13.000 tỷ đồng, cuộc sống sang chảnh

Lương Lạc Thi từng là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất Hong Kong (Trung Quốc) đầu những năm 2000. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và tài năng được giới chuyên môn công nhận, cô còn khiến công chúng dõi theo bởi cuộc đời nhiều thăng trầm, đặc biệt là mối tình ồn ào với thiếu gia Lý Trạch Giai – con trai tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành.

Tài năng, ngoại hình nổi bật cùng sự lăng xê bài bản giúp Lương Lạc Thi trở thành cái tên hot nhất nhì Hong Kong khi chưa đầy 20 tuổi. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên sinh năm 1988, từng là diễn viên, người mẫu có tiếng tại Trung Quốc. Gia nhập làng giải trí từ năm 12 tuổi với tư cách là người mẫu nhí, Lương Lạc Thi dần lấn sân sang ca hát và nhận được sự chú ý. Năm 16 tuổi, Lương Lạc Thi trở thành cái tên đình đám trong làng âm nhạc Trung Quốc.

Sau đó, Lương Lạc Thi chuyển sang đóng phim và được đề cử giải Ảnh hậu Kim Tượng. Đáng chú ý, Lương Lạc Thi còn từng xuất hiện trong bộ phim Hollywood mang tên The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3: Lăng mộ Tần vương).

Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ lại rẽ ngang khi cô bắt đầu lao vào những mối quan hệ tình cảm ồn ào. Sau mối tình với nhà sản xuất âm nhạc hơn mình 20 tuổi, Lương Lạc Thi gây chấn động làng giải trí khi công khai hẹn hò với thiếu gia Lý Trạch Giai, con trai của tỷ phú Lý Gia Thành, người hơn cô 22 tuổi. Họ gặp nhau qua sự giới thiệu của Dương Tử Quỳnh khi cùng đóng The Mummy 3, nhưng gia đình Lý Trạch Giai không chấp nhận Lương Lạc Thi khiến cả hai không có đám cưới chính thức.

Không chỉ hẹn hò, Lương Lạc Thi còn sinh 3 con cho đại gia đáng tuổi bố. (Ảnh: Sohu).

Mối quan hệ kéo dài từ năm 2007 đến 2011 và trong khoảng thời gian này, Lương Lạc Thi sinh liền 3 người con trai cho Lý Trạch Giai: 1 con đầu lòng và cặp sinh đôi. Để tránh ánh mắt của dư luận, Lý Trạch Giai đưa Lương Lạc Thi cùng 3 con sang Mỹ sinh sống trong một căn biệt thự đắt đỏ. Thời điểm ấy, ai cũng nghĩ nữ diễn viên Long Hổ Môn sẽ "mẹ hiền con thảo" bước chân vào hào môn nhưng kết cục lại bất ngờ khi cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng.

Sau khi chia tay, Lương Lạc Thi rút khỏi làng giải trí, sang Canada sinh sống và toàn tâm chăm sóc 3 con nhỏ. Đáng chú ý, dù không cưới hỏi chính thức nhưng cô vẫn nhận được một khoản "phí chia tay" khổng lồ từ tình cũ, lên đến 4 tỷ HKD (khoảng 13.000 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn được tặng một căn biệt thự sang trọng trị giá hơn 130 triệu HKD (khoảng 430 tỷ đồng) và nhận được chu cấp nuôi con mỗi năm từ Lý Trạch Giai.

Lương Lạc Thi là một nữ diễn viên nhưng người ta nhớ đến đời tư của cô hơn sự nghiệp. (Ảnh: Weibo).

Trước tin đồn ăn bám gia đình chồng cũ, Lương Lạc Thi từng khẳng định: "Không có cái gọi là phí ly hôn trị giá hàng tỷ USD. Có thể chúng tôi đã chia tay nhưng tôi và anh ấy vẫn là cha mẹ của các con. Chúng tôi chăm sóc con bằng tiền riêng. Tôi phải tự kiếm tiền để nuôi con".

Tuy không còn là "con dâu hào môn", Lương Lạc Thi vẫn giữ mối quan hệ tốt với Lý Trạch Giai vì 3 con trai đều mang họ Lý và có thể kế thừa tài sản từ nhà họ trong tương lai. Lý Trạch Giai không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn đứng sau hậu thuẫn cô trong lần trở lại showbiz.

Biệt thự của Lương Lạc Th.i (Ảnh: HK01).

Lương Lạc Thi khoe một góc nhà biệt thự sang chảnh trên trang cá nhân. (Ảnh: HK01).

Hiện tại, Lương Lạc Thi không hề thiếu thốn và chỉ đóng phim vì đam mê. Cô sống sung túc, thoải mái cùng các con, không bị ràng buộc bởi hôn nhân hay nhà chồng. Người đời gọi cô là "nữ diễn viên bị hào môn bỏ rơi", có tiền, có con, có tự do nhưng lại phải trả giá bằng cả thanh xuân và sự nghiệp.