Lisa, Blue thoải mái xuất hiện bên nhau khi shopping ở Thái Lan

Lisa và bạn trai tin đồn. Ảnh: X

Loạt ảnh được người qua đường chụp cho thấy Lisa và Blue cùng đi bộ trên đường phố Wacharaphon. Nữ ca sĩ mặc thoải mái với quần jeans, áo phông và mũ lưỡi trai, trong khi Blue Pongthiwat mặc quần short tối màu, áo sơ mi màu nổi và thoải mái để lộ mặt. Cả hai đi cạnh nhau, giữ khoảng cách nhất định thay vì đứng cạnh nhau.

Vài ngày trước đó, Lisa và Blue Pongthiwat cũng được bắt gặp dùng bữa tại một nhà hàng ở Thái Lan cùng mẹ của Lisa. Trong loạt ảnh được đăng, cả hai ngồi cạnh nhau thưởng thức bữa ăn và trò chuyện với gia đình, làm dấy lên sự tò mò về mức độ thân thiết và mối quan hệ của họ.

Lisa thoải mái để lộ mặt khi đi chơi với bạn trai tin đồn. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Lisa và Blue Pongtiwat xuất phát từ tình bạn thân thiết nhiều năm trong ngành giải trí, trước khi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông từ khoảng đầu năm 2024. Cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản, còn gặp gỡ gia đình hai bên. Trước mọi ồn ào, họ hiện vẫn giữ im lặng. Do đó, một số khán giả cho rằng cả hai có thể là bạn thân đã quen biết nhau từ lâu, không nên kết luận họ đang có mối quan hệ tình cảm.

Blue Pongthiwat sinh năm 2000, kém Lisa ba tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu tại Thái Lan. Anh được một số người hâm mộ đặt biệt danh là "Cha Eun Woo Thái Lan" nhờ vẻ ngoài điển trai.

Lisa và Blue. Ảnh: Instagram

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Từ đầu 2026 đến nay, Lisa chủ yếu tập trung vào hoạt động cá nhân như xuất hiện tại Met Gala với vai trò khách mời nổi bật, tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và quảng bá dự án solo. Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi công bố chuỗi show Viva La Lisa tại Las Vegas cuối năm nay. Cô có sức ảnh hưởng lớn trong thời trang lẫn giải trí toàn cầu. Lisa đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số SaWaDiKa vào tháng trước và sẽ phát hành mini-album solo Press Play vào ngày 23/10.

Lisa hẹn hò doanh nhân tỷ phú Frédéric Arnault - con trai thứ ba của tập đoàn LVMH được khoảng hai năm nhưng gần đây đã chia tay. Theo HK01, Arnault hiện ngừng theo dõi và thích các bài đăng trên mạng xã hội của thành viên Blackpink. Cả hai không hề nhắc về nhau, dù báo chí, dư luận rất quan tâm.