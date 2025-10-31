Lĩnh án 146 năm tù vì giết mẫu nữ và cưỡng hiếp nhiều người

David Pearce trên tòa. Ảnh: AP

Tòa án Los Angeles ngày 29/10 tuyên David Brian Pearce, nhà sản xuất phim ở Hollywood, mức án 146 năm tù chung thân vì tội giết người cấp độ một, trong cái chết do sốc fentanyl của người mẫu Christy Giles, 24 tuổi và kiến trúc sư Hilda Cabrales-Arzola, 26 tuổi. Ngoài ra, Pearce còn bị kết tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục 7 phụ nữ khác trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2021.

Theo công tố viên, Pearce thường chuốc thuốc để xâm hại nạn nhân. "Hắn là kẻ hiếp dâm, và giờ là kẻ giết người," công tố viên Seth Carmack nói trước tòa.

Hilda Cabrales-Arzola, 26 tuổi, chụp với David Pearce vài giờ trước khi qua đời. Ảnh: Instagram

Đêm 13/11/2021, Pearce gặp Giles và Cabrales-Arzola tại một bữa tiệc ở khu East Los Angeles, sau đó rủ hai cô về căn hộ ở Beverly Hills. Tại đây, nhà sản xuất Hollywood cho họ sử dụng GHB và fentanyl. Khoảng hai giờ sau, Pearce và bạn cùng phòng - diễn viên Brandt Osborn - mang hai phụ nữ đến trước hai bệnh viện khác nhau rồi bỏ đi.

Christy Giles được phát hiện tử vong bên ngoài một bệnh viện ở Culver City, trong người có cocaine, fentanyl, ketamine và GHB. Còn Cabrales-Arzola được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê và qua đời sau đó vì suy đa tạng.

Mẹ của Christy, bà Leslie Giles, kể lại khoảnh khắc nhận tin dữ: "Họ nói con tôi bị bỏ lại trước cổng bệnh viện như một túi rác. Tôi chỉ biết buông máy và gục ngã."

Hai nạn nhân của David Pearce - Christy Giles và Hilda Marcela Cabrales-Arzola (phải). Ảnh: Instagram

Bạn cùng phòng của Pearce, Brandt Osborn, bị truy tố với tội danh đồng phạm nhưng phiên tòa xét xử anh ta bị tuyên bố vô hiệu và đang chờ xét xử lại.

Theo cảnh sát, vụ án của Pearce là một trong những vụ bạo lực tình dục gây rúng động giới giải trí Hollywood, khi kẻ phạm tội đã lợi dụng danh nghĩa nhà sản xuất để tiếp cận và hãm hại phụ nữ trong hơn một thập kỷ.