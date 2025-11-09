Lee Si Young sinh con sau vài tháng ly hôn

Lee Si Young sinh con thứ hai hôm 5/11. Ảnh: Instagram

Diễn viên đăng những hình ảnh đầu tiên của bé lên trang các nhân và viết: "Mẹ tin con là món quà Chúa ban tặng cho mẹ. Mẹ sẽ đảm bảo con và anh trai được hạnh phúc đến hết cuộc đời". Cô cũng cảm ơn giáo sư Won Hye Sung - người giúp cô hiện thức hóa giấc mơ làm mẹ lần nữa - và nói "sẽ giữ sự biết ơn này đến hết cuộc đời".

Theo Lee Si Young, con thứ hai của cô là kết quả thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh trùng đông lạnh của chồng cũ, vài tháng sau khi diễn viên công bố ly hôn. Nhiều người chỉ trích diễn viên "đã ly hôn nhưng vẫn muốn dây dưa với người cũ". Trước mọi ồn ào, cô chỉ im lặng. Trong khi đó, chồng cũ cho biết tôn trọng quyết định của Lee Si Young.

Cho Seong Hyun - chồng cũ Lee Si Young - là "ông trùm" ngành dịch vụ ăn uống Hàn Quốc, có tài sản cá nhân hơn 10 tỷ won.

Hình ảnh con mới sinh được Lee Si Young chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Lee Si Young và chồng hơn 9 tuổi gặp gỡ trong chương trình truyền hình We Got Married. Sau khi show kết thúc, họ chính thức hẹn hò. Nguồn tin cho hay Cho Seung Hyun là người chủ động theo đuổi Lee Si Young.

Sau ba tháng yêu đương, cả hai xảy ra mâu thuẫn, quyết định chia tay rồi lại làm lành. Tới năm 2017, họ kết hôn. Lee Si Young từng tiết lộ về cuộc sống hôn nhân thông qua các chương trình truyền hình, khiến khán giả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hồi tháng Ba, cô thông báo vợ chồng đồng thuận ly hôn.

Lee Si Young ra mắt vào năm 2008. Cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Vườn sao băng (Boys Over Flowers) của đài KBS2, chương trình tạp kỹ We Got Married của đài MBC. Ngoài đóng phim, cô đam mê quyền anh, từng đạt giành huy chương ở nhiều giải đấu nghiệp dư. Trên trang cá nhân, cô đăng nhiều ảnh cùng con trai tập luyện, leo núi... Gần đây, cô xuất hiện trong loạt phim Sweet Home của Netflix.