Con trai Lee Byung Hun 'sao y bản chính' bố

Hình ảnh hiếm hoi của Joon Hoo được chia sẻ trên mạng xã hội Hàn hôm 10/11 và thu hút sự quan tâm. Chào đời năm 2015, cậu bé hiện 9 tuổi. Trong bức ảnh được chia sẻ, bé tham gia một trận bóng rổ. Gương mặt Joon Hoo được nhận xét "sao y bản chính" bố, từ chiếc mũi đến đôi mắt, vóc dáng.

Nhiều khán giả lục lại hình ảnh của vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung khi còn nhỏ và nhận xét bé Joon Hoo giống bố hơn mẹ. Nhiều khán giả nhận xét, Lee Byung Hun không chỉ thừa hưởng gen đẹp trai mà còn thừa hưởng gen thể thao của bố.

Joon Hoo, con trai Lee Byung Hun. Ảnh: SB

Lee Min Jung và Lee Byung Hun thời nhỏ. Ảnh: Nate

Diễn viên Lee Byung Hun chưa từng khoe con trai, anh chỉ đăng hình con từ phía sau để bảo vệ sự riêng tư của bé. Lần gần đây nhất, diễn viên chia sẻ ảnh cùng con đến thăm Universal Studios Hollywood, năm 2022. Vợ anh thỉnh thoảng cũng chỉ đăng tải những bức ảnh con trai đeo khẩu trang hoặc chụp từ phía sau lên mạng xã hội. Trong khi đó, cánh paparazzi nhiều lần chụp được ảnh bố con họ cùng nhau, khi Lee Byung Hun đồng hành cùng con trong các hoạt động thể thao của nhà trường.

Lee Byung Hun đứng cạnh con trai khi xem một giải bóng. Ảnh: Nate

Lee Byung Hun là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, tên tuổi anh được biết đến qua nhiều bộ phim như G.I. Joe: The Rise of Cobra, Beautiful Days, Iris, Our Blues, Địa đàng sụp đổ, Hạ cánh khẩn cấp... Vợ anh, Lee Min Jung, cũng là diễn viên, đóng một số phim như Vườn sao băng, Cunning Single Lady, Món quà giáng sinh, Switch... Cặp sao đã trải qua nhiều năm hôn nhân được cho là yên ấm.

Hai nghệ sĩ có con trai đầu lòng vào năm 2015, hai năm sau khi kết hôn. 8 năm sau, cô sinh thêm con gái. Khán giả chúc mừng cặp nghệ sĩ "gia đình đủ nếp tẻ", "hạnh phúc viên mãn"...

Lee Byung Hun và Lee Min Jung. Ảnh: Nate

