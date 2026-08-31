Lê Dương Bảo Lâm “náo loạn” chợ Hội An trong tập 1 Bố ơi mình đi đâu thế?

Tập 1 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đưa bốn cặp bố con đến Hội An, bắt đầu hành trình với loạt nhiệm vụ gắn với văn hóa, đời sống địa phương. Trong số đó, Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin gây chú ý với màn đi chợ, nấu cơm và chuẩn bị đón các gia đình còn lại.

Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, Lê Dương Bảo Lâm cùng Ku Phin được giao đi chợ Hội An để mua thực phẩm. Với cách giao tiếp hoạt náo quen thuộc, nam diễn viên nhanh chóng tạo ra nhiều tình huống hài hước khi trò chuyện với những người bán hàng.

Lê Dương Bảo Lâm cùng Ku Phin thực hiện nhiệm vụ đi chợ Hội An.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là khi mua hai quả cam giá 10.000 đồng, Lê Dương Bảo Lâm mặc cả xuống còn 5.000 đồng. Những màn đối đáp của anh khiến không khí tại khu chợ trở nên rộn ràng.

Nếu Lê Dương Bảo Lâm liên tục tạo tiếng cười, Ku Phin lại gây thiện cảm bằng sự chủ động. Sau khi hai bố con trở về nơi ở, cậu bé tự tay vắt nước cam, chia thành 9 ly dành cho 9 bố con tham gia chương trình. Ku Phin cũng phụ bố quét dọn nhà trước khi các gia đình còn lại trở về.

Lê Dương Bảo Lâm sau đó trực tiếp chuẩn bị bữa cơm. Trong lúc nấu ăn và chờ những thành viên khác, nam diễn viên vẫn liên tục pha trò. Đây cũng là lần đầu hai bố con cùng đón những người bạn mới trong hành trình của chương trình.

Hai bố con Lê Dương Bảo Lâm - Ku Phin trong ngày đầu tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.

Tập mở màn còn có sự tham gia của Huy R và bé Đậu 6 tuổi, Phương Nam và bé Nguyên Ốc 5 tuổi, MC Thành Trung cùng cặp song sinh Goku - Daino 7 tuổi. Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin là cặp bố con khách mời ở chặng đầu tiên.

Trước khi đến nơi ở, các gia đình phải di chuyển bằng xích lô để giải mật thư, tìm những địa điểm khác nhau tại Hội An. Huy R gặp sự cố khi bị kẹt vào xích lô và phải xuống đẩy xe. Thấy bố gặp khó khăn, bé Đậu lập tức đề nghị: “Để con xuống đẩy dùm bố”, khiến Huy R bất ngờ và xúc động.

Phương Nam lại thu hút sự chú ý bởi mặc nguyên bộ vest nhung giữa thời tiết nóng để đạp xích lô. Thành Trung hài hước nhận xét: “Đời tôi chưa thấy bác đạp xích lô nào lịch sự mặc cả cây vest nhung”.

Các cặp bố con hội ngộ trong tập mở màn Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.

Sau thử thách xích lô, các bố con tiếp tục nhận nhiệm vụ tại những địa điểm gắn với Hội An. Huy R và bé Đậu đến giếng Bá Lễ để múc nước. Phương Nam và Nguyên Ốc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chùa Cầu, trong đó hai bố con phải gấp hạc giấy. Dù được hỗ trợ bằng hai con hạc đã hoàn thành, Phương Nam từ chối và muốn cùng con tự thực hiện nhiệm vụ.

Gia đình Thành Trung đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch để tìm đồng xu cổ.

Kết thúc những thử thách đầu tiên, các cặp bố con đến làng rau Trà Quế, nhận nhà và dùng bữa cùng nhau. Khi Nguyên Ốc chưa sang ăn, các em nhỏ còn lại chủ động mang cơm đến tận nhà cho bạn.

Bữa ăn cũng xuất hiện những tình huống hài hước khi các gia đình có cách mời cơm khác nhau. Trước những lời mời khá đầy đủ của các bố con miền Bắc, Lê Dương Bảo Lâm nói vui: “Hèn chi tôi ăn nửa bụng rồi mà vẫn còn nghe mời”.

Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng lúc 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.