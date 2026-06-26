Lãnh Thanh ra thông báo khẩn, nhờ pháp luật xử lý người tung tin sai sự thật

Ngày 24/6, Ivan Nguyễn – đại diện pháp lý kiêm quản lý của diễn viên Lãnh Thanh – đã phát đi thông cáo chính thức về những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Trong thông cáo, phía quản lý cho biết việc cố ý đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Lãnh Thanh là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Ê-kíp nam diễn viên cũng đã phối hợp với Văn phòng Thừa phát lại để lập vi bằng, số hóa và lưu trữ các chứng cứ liên quan, bao gồm bài viết, bình luận, hình ảnh cùng thông tin định danh của các tài khoản bị cho là có hành vi vi phạm.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, quản lý của Lãnh Thanh cho biết: "Lãnh Thanh vướng vào một vụ lùm xùm khi livestream. Với những phát ngôn thẳng thắn có phần thiếu tinh tế về người em đã khiến anh nhận về làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Sự việc căng thẳng đến mức phía đại diện bên tôi đã phải vào cuộc, lập vi bằng để xử lý các tin đồn ác ý xuyên tạc".

Diễn viên Lãnh Thanh ra thông báo khẩn. Ảnh: FBNV

Phía quản lý đề nghị các cá nhân, tổ chức dừng ngay việc lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên. Đồng thời cho biết nếu những thông tin này ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, hợp đồng quảng cáo, vai trò đại sứ thương hiệu hoặc các dự án điện ảnh của Lãnh Thanh thì các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, quản lý yêu cầu các cá nhân, hội nhóm chủ động rà soát và gỡ bỏ toàn bộ nội dung bị cho là xuyên tạc hoặc chưa được kiểm chứng liên quan đến Lãnh Thanh. Đơn vị này cũng cho biết đang tiếp tục thu thập dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục lưu trữ, phát tán hoặc chậm gỡ bỏ nội dung sau khi thông cáo được ban hành có thể được xem là tình tiết bất lợi nếu vụ việc được đưa ra cơ quan chức năng.

“Chúng tôi từ chối đôi co và tiếp nhận các thông tin không chính thống. Mọi vấn đề liên quan đến diễn viên Lãnh Thanh chỉ có giá trị pháp lý khi được phát ngôn chính thức từ nghệ sĩ hoặc thông qua văn phòng đại diện của Ivan Nguyễn. Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng trách nhiệm pháp lý và hậu quả kinh tế là hoàn toàn có thật. Sự im lặng của chúng tôi không phải thỏa hiệp, mà là sự tôn trọng quy trình làm việc chặt chẽ của luật pháp”, ê-kíp nêu rõ.

Thời gian gần đây, Lãnh Thanh được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội sau một số phát ngôn liên quan đến đồng nghiệp, gây nhiều tranh luận trong cộng đồng mạng và kéo theo không ít đồn đoán cũng như ý kiến trái chiều xoay quanh nam diễn viên.

Diễn viên Lãnh Thanh. Ảnh: FBNV

Lãnh Thanh, tên thật Hoàng Văn Thanh, sinh năm 1993 tại Thái Bình, là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam những năm gần đây. Trước khi đến với diễn xuất, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia một số dự án thời trang, sau đó chuyển hướng sang điện ảnh và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình điện ảnh cùng khả năng nhập vai đa dạng.

Nam diễn viên bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi từ năm 2019 với vai Văn trong bộ phim Thưa mẹ con đi, một tác phẩm khai thác đề tài tình cảm đồng tính nam, từng được giới chuyên môn đánh giá cao và tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế. Cũng trong năm này, Lãnh Thanh tiếp tục tạo dấu ấn với vai Huy trong Chị chị em em, một bộ phim tâm lý – giật gân, giúp anh khẳng định khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp.

Sau giai đoạn bứt phá, Lãnh Thanh tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Cô gái từ quá khứ, Khi ta hai lăm và một số phim truyền hình, web drama. Các vai diễn của anh thường mang màu sắc nội tâm, đòi hỏi sự tiết chế và biến hóa trong biểu cảm, qua đó giúp anh xây dựng hình ảnh diễn viên trẻ nghiêm túc với nghề.

Ngoài diễn xuất, Lãnh Thanh còn được chú ý bởi phong cách cá nhân nam tính, hiện đại và thường xuyên góp mặt trong các dự án hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Sau nhiều vai diễn ấn tượng, anh được xem là một trong những gương mặt tiềm năng của điện ảnh Việt đương đại.