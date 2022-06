Làm BTV, MC ở VTV giàu không?

Liệu công việc, thu nhập của các BTV, MC VTV có giống như suy nghĩ của khán giả?

Mới đây trên Fanpage Gia đình Truyền hình của MC, BTV Lê Mạnh Cường vừa đăng tải video mới có tiêu đề "Làm ở VTV có giàu thật không?" thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Theo đó, nam MC trả lời câu hỏi của khán giả rằng làm việc ở VTV có giàu không. Mở đầu, anh hào hứng nói: "Ừ đúng rồi, làm ở VTV giàu lắm. Chúng mình đi du lịch khắp nơi cơ. Các bạn có tin không, đi Paris, đi Mỹ, lên Nam cực... Đó chính là sức mạnh của phông xanh - nơi bắt nguồn những bức ảnh sống ảo. Ở đâu của VTV bạn cũng có thể bắt gặp phông xanh".

Hậu trường của "Bản tin thời tiết" (Nguồn ảnh: Cắt từ video của BTV, MC Lê Mạnh Cường)

Tiếp đó, anh cho biết nếu như lên sóng truyền hình khán giả có thể thấy các thành phố trên khắp cả nước thì thực tế MC đang đứng ở bục dẫn và đằng sau là phông xanh. Các MC sẽ nhìn sang một màn hình bên cạnh để nhìn thấy phía sau mình là gì, tương tác với đồ họa.

Ở các sân khấu lớn hơn là nơi các MC tương tác với nhân vật. Trong cuộc gặp gỡ với Quang Linh Vlog, BTV Lê Mạnh Cường đưa nam YouTuber về Châu Phi chỉ nhờ "một cái búng tay": "Mình sẽ đưa anh ấy về lại châu Phi để cuộc trò chuyện trở nên gần gũi và thú vị hơn". Tuy nhiên, anh tiết lộ thêm phông xanh rất tiện lợi nhưng cũng là bài toán khó đối với chính biên tập viên ở phần dựng video, hậu kỳ.

Các BTV, MC gặp gỡ nhân vật ở trường quay VTV

Bên dưới video của MC Lê Mạnh Cường, nhiều người đồng tình cho rằng công việc ở VTV rất thú vị nhưng cũng nhiều vất vả: “Quá giàu luôn anh ạ, nhưng cũng xứng đáng thôi”, “Đi du lịch mà không bị say xe là đây”...

Từ trước đến nay, công việc, thu nhập của các BTV, MC ở VTV luôn là đề tài nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ. Vài năm trở lại đây, các BTV cởi mở hơn khi chia sẻ nhiều hình ảnh, video hậu trường của các buổi ghi hình. Qua đó có thể thấy ê-kíp làm việc rất tích cực, chuyên nghiệp để có những chương trình hay phục vụ khán giả.

Về thu nhập, đây là vấn đề khá nhạy cảm nên ít người thẳng thắn chia sẻ. BTV Xuân Anh từng gặp câu hỏi khó rằng thu nhập của các BTV, MC nổi tiếng của VTV khoảng 50 tới 70 triệu/tháng. Trước câu hỏi này, cô gái thời tiết nói: “Mức thu nhập của tôi bây giờ là khá tốt để có cuộc sống thoải mái với gia đình và tôi hài lòng về điều đó”.

Trong khi đó MC Minh Hà - người dẫn "Cà phê sáng với VTV3" lại thẳng thắn cho biết không có một con số chung nào cho BTV, MC vì thu nhập được tính dựa vào năng suất và hiệu quả công việc. Như Minh Hà hiện tại đang ở mức 8 con số và trên 20 triệu đồng, tuy nhiên, người đẹp lại có cát-xê sự kiện khá cao, trên dưới 2.000 USD.

MC Hạnh Phúc cũng từng tiết lộ rằng thu nhập của mình và các đồng nghiệp xung quanh cũng khá thoải mái, thậm chí có thể tính là cao so với “dân văn phòng”.

Mặc dù có thời lượng lên hình khá nhiều nhưng BTV Hữu Bằng có thu nhập thấp hơn so với BTV Ngọc Trinh (trước đó cô chia sẻ mức lương của mình là 20-25 triệu/tháng).

"Anh da nâu" Việt Hoàng tiết lộ mức thu nhập so với chi tiêu ở mức 7 điểm (Nguồn ảnh: Cắt từ video của Khánh Vy)

Trong một vlog trò chuyện cùng MC Khánh Vy, "anh da nâu" Việt Hoàng cho biết mức thu nhập ở VTV không cao như doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng ổn: "Thu nhập ở VTV cao hơn so với cơ quan nhà nước khác nhưng so với doanh nghiệp tư nhân thì không bằng được. Nó cũng phụ thuộc vào nhu cầu chi tiêu của mỗi cá nhân, với tôi mức thu nhập so với chi tiêu là 7 điểm".

