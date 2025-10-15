Kim Woo Bin: 'Đã quên nỗi đau mắc ung thư'

Kim Woo Bin hồi tưởng, anh đã rất sốc khi được thông báo "có thể chỉ còn sống được sáu tháng nữa". Tuy nhiên, anh đã vượt qua bệnh tật bằng thái độ tích cực. Diễn viên nói: "Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 10 năm kể từ khi ra mắt, vì vậy tôi cảm thấy như thể bệnh tật đang mách bảo tôi hãy nhìn lại bản thân và dành thời gian cho gia đình. Tôi coi khoảng thời gian đó như một kỳ nghỉ Chúa ban tặng".

Kim Woo Bin tham gia chương trình 'Goblin Jae Hyuk'. Ảnh: Nate

Diễn viên trải lòng về cuộc chiến với ung thư vòm họng: "Tôi không còn nhớ rõ nỗi đau. Nó quá mức để có thể nhớ được. Nỗi đau đó giờ đã qua rồi, thế nên hãy coi như điều đó chưa từng xảy ra trong đời tôi, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thôi. Sau tất cả, tôi nhận ra có quá nhiều thứ tôi coi là đương nhiên, như việc tôi yêu thương người khác và người khác yêu thương tôi. Sau những trải nghiệm sinh tử, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật sự nhẹ nhàng và hạnh phúc".

Bệnh tật khiến Kim Woo Bin thay đổi quan điểm sống. Anh nói: "Trước đây, nếu có ba tiếng, tôi sẽ dành một tiếng ngủ, hai tiếng tập luyện. Còn giờ tôi ngủ trọn vẹn ba tiếng để đảm bảo sức khỏe. Cơ thể tôi khỏe mạnh hơn trước rất nhiều".

Kim Woo Bin ra mắt năm 2008 trong một buổi trình diễn thời trang. Ban đầu, anh thề sẽ "không bao giờ đóng phim", nhưng rồi bị cuốn hút bởi diễn xuất và chính thức bước chân vào công việc này năm 2011 với bộ phim truyền hình White Christmas. Sau đó, buổi thử vai cho School 2013 đã đưa anh đến với biên kịch Kim Eun Sook, giúp anh có được vai trong bộ phim truyền hình ăn khách The Heirs và tên tuổi dần thăng hạng.

Kim Woo Bin chụp tạp chí. Ảnh: Nate

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Woo Bin bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, buộc phải tạm dừng công việc để tập trung điều trị. Sau đó, anh trở lại màn ảnh vào năm 2022 với bộ phim Our Blues. Khi hoàn toàn bình phục, anh xuất hiện trong loạt phim Alien + Human, The Dance Studio, The Delivery Man... Hiện tại anh tham gia tác phẩm của Netflix, Everything Will Come True.