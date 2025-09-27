Kim Nam Joo bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi chi 40 USD cho miếng sủi cảo

Hôm 18/9, trong tập phát sóng chương trình Nữ hoàng giải trí có con mắt tinh tường Kim Nam Joo của đài SBS, Kim Nam Joo đã ghé thăm tiệm cafe ở Cheongdam-dong do thương hiệu xa xỉ toàn cầu Louis Vuitton vận hành.

Trước khi gọi món, Kim Nam Joo bày tỏ sự háo hức: "Tôi rất tò mò về món dimsum này. Không biết dimsum bò có hương vị thế nào. Tôi cũng muốn tận mắt thấy logo in trên vỏ bánh". Món dimsum được bán tại đây còn được mệnh danh là "dimsum hàng hiệu", khơi gợi sự tò mò.

Kim Nam Joo ăn thử mỹ vị ở tiệm Louis Vuitton. Ảnh: Nate

Dù chỉ có ba chiếc trong một đĩa, "dimsum Louis Vuitton" có giá lên tới 48.000 won (khoảng gần 40 USD, gần một triệu đồng), thuộc dạng đắt đỏ. Hình dáng bánh giống loại sủi cảo thường thấy, nhưng trên vỏ lại được in logo biểu tượng của thương hiệu. Nếm thử bánh, Kim Nam Joo nhận xét: "Hương vị như thịt bò kho thượng hạng. Thông thường vỏ bánh có cảm giác rõ rệt, nhưng món này giống như chỉ đang ăn phần nhân, vỏ gần như không tồn tại".

Tiếp đó, Kim Nam Joo còn thưởng thức món tráng miệng có in logo Louis Vuitton. Cô nói: "Thật tuyệt vời. Tôi muốn mua mang về cho chồng ăn thử. Thật sự rất ngon. Tôi muốn khuyên những ai đến quán cà phê nhất định nên gọi món này, đừng quên thử cả curry bouillon cùng vanilla drum. Hương vị ngon đến mức tôi cứ tưởng chỉ có thể trải nghiệm ở Paris".

Về giá cả đắt đỏ, cô chia sẻ: "So với việc biến món ăn thành nghệ thuật... thì đây cũng là trải nghiệm đáng để thưởng thức. Phải đến mức này mới chinh phục được trái tim chúng ta và khiến người khác trầm trồ".

Trong khi Kim Nam Joo trầm trồ về món ăn, phản ứng của người xem Hàn Quốc lại trái chiều. Một số người bình luận "Muốn ăn thử quá", "Thật tò mò"... nhưng phần đông lại chỉ trích chương trình vì cổ xúy sự xa xỉ và phù phiếm. Các bình luận viết: "Bánh mẹ làm mới là bánh bao hàng hiệu", "Nếu làm blind test (ăn thử mà không biết thương hiệu), cô có phản ứng giống vậy không?", "Đừng làm chương trình chỉ câu view, gây chú ý mà không suy nghĩ", "Chỉ giỏi khoe mẽ"...

Kim Nam Joo. Ảnh: Heren

Kim Nam Joo là ngôi sao hạng A được khán giả yêu mến. Cô gây ấn tượng qua nhiều phim truyền hình như Người mẫu, My Husband Got a Family, Queen of Housewives... Cô từng được mệnh danh là "Nữ hoàng quảng cáo Hàn Quốc" thập niên 90. Hiện ở ngưỡng ngoại ngũ tuần, Kim Nam Joo có gu thời trang hiện đại, trẻ trung.

Từ khi kết hôn với đồng nghiệp Kim Seung Woo, Kim Nam Joo ít xuất hiện trên màn ảnh, chủ yếu dành thời gian cho gia đình, là hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Cô có hôn nhân kín tiếng, cuộc sống được cho giàu có, viên mãn. Vợ chồng cô có hai con, con gái lớn hiện 21 tuổi, con trai út 18 tuổi.