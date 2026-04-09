Khối tài sản 'khủng' vợ tỷ phú của Trì Trọng Thụy để lại

Ngày 7/4, Tập đoàn Phú Hoa Quốc tế công bố cáo phó: Bà Trần Lệ Hoa, chủ tịch danh dự của tập đoàn kiêm Giám đốc Bảo tàng Gỗ Tử Đàn Trung Quốc, đã qua đời vì bệnh tại Bắc Kinh vào ngày 5/4, thọ 85 tuổi.

Nhiều cuộc bình luận sôi nổi trên mạng "nổ ra" sau khi cáo phó được công bố, trong đó không ít người đặt câu hỏi: "Đế chế kinh doanh tỷ USD mà nữ tỷ phú để lại sẽ ra sao?".

Theo Sinchew, tài sản của bà Trần Lệ Hoa ước tính xấp xỉ 50 tỷ NDT. Năm 2016, Trần Lệ Hoa lần đầu tiên trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc trong "Danh sách phụ nữ giàu nhất Hurun năm 2016" với khối tài sản 50,5 tỷ NDT. Tới 2025, bà lọt vào "Danh sách người giàu toàn cầu Hurun 2025" với khối tài sản 55 tỷ NDT. Năm 2026 , bà tiếp tục có tên trong danh sách này với khối tài sản 47 tỷ NDT.

Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa và chồng, ông Trì Trọng Thụy. Ảnh: Weibo

Tài sản của bà Trần Lệ Hoa chia làm hai mảng chính, gồm tập đoàn Phú Hoa Quốc tế và Bảo tàng Gỗ Tử Đàn. Trong đó, bất động sản là "chiến trường" kinh doanh, gỗ đàn hương là thế giới tinh thần của nữ tỷ phú.

Hiện nay, các con của bà Trần Lệ Hoa mỗi người đảm nhiệm việc quản lý các hoạt động của Tập đoàn Phú Hoa Quốc tế. Con trai bà, Triệu Dũng, giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn, chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện về chiến lược và phát triển kinh doanh của tập đoàn. Trong nhiều năm, ông đã gắn bó sâu với các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, bao gồm phát triển bất động sản và vận hành thương mại cao cấp, là người thừa kế chủ chốt di sản kinh doanh của mẹ.

Ngoài con trai trưởng, con gái cả Triệu Lệ và con gái thứ Triệu Mẫn cũng tham gia sâu vào công việc của tập đoàn, mỗi người phụ trách quản lý các lĩnh vực khác nhau, hình thành mô hình kế thừa gia đình theo kiểu "con trai trưởng nắm quyền, các chị em hỗ trợ".

Sự kế thừa này không phải đạt được trong một sớm một chiều, mà là kết quả của sự sắp xếp, hoạch định kỹ lưỡng trong nhiều năm của bà Trần Lệ Hoa.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Weibo

Về phía Bảo tàng Gỗ Tử Đàn Trung Quốc, ông Trì Trọng Thụy, chồng bà, hiện là phó giám đốc. Bảo tàng được xây dựng năm 1999, là bảo tàng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc về chủ đề gỗ đàn hương, lưu giữ hàng ngàn báu vật gỗ đàn hương.

Theo Sinchew, dù không phải cha ruột của các con bà Trần Lệ Hoa, ông Trì Trọng Thụy có mối quan hệ hòa thuận với họ. Nhiều nguồn tin nói cả Triệu Dũng, Triệu Mẫn và Triệu Lệ đều rất kính trọng cha dượng.

Điều này cũng từng được bà Trần Lệ Hoa nhắc đến khi bà còn sống. Bà từng chia sẻ: "Trong 30 năm gắn bó với việc sưu tầm gỗ tử đàn, sự ủng hộ của gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất. Các con và chồng đều dốc sức cho sự nghiệp tử đàn và hoạt động kinh doanh của gia tộc, giúp những lý tưởng kinh doanh và văn hóa của tôi được tiếp nối".

Ông Trì Trọng Thụy tại một sự kiện của bảo tàng gỗ tử đàn. Ảnh: Weibo

Bà Trần Lệ Hoa sinh tháng 4/1941 tại Bắc Kinh. Bà xuất thân từ một gia đình danh giá, từng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) khóa 8, 9, 10, 11 và 12, phó chủ tịch Ủy ban Hong Kong, Macau, Đài Loan và Hoa kiều thuộc Ban Chấp hành Trung ương CPPCC khóa 11 và 12.

Trần Lệ Hoa chuyển đến Hong Kong năm 1981, tích lũy vốn thông qua đầu tư bất động sản. Năm 1988, bà thành lập Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa tại Hong Kong.

Vào những năm 1990, bà trở về Bắc Kinh và tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm bất động sản. Hoạt động kinh doanh chính của bà tập trung vào xây dựng và vận hành các khách sạn, câu lạc bộ, căn hộ, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng cao cấp. Bà cũng đầu tư 200 triệu NDT để mở bảo tàng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc về chủ đề gỗ đàn hương.

Bà Trần Lệ Hoa lấy ông Trì Trọng Thụy, kém bà 11 tuổi, năm 1990. Hai vợ chồng không có con chung. Trước đó, bà Lệ Hoa có ba con riêng với chồng cũ.