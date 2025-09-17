Khánh Thi khóc ở sân bay sau thành công của Phan Hiển

Rạng sáng 16/9, Khánh Thi cùng Phan Hiển và Thu Hương về đến Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày ở châu Âu và Mỹ, để chinh phục tấm huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới tổ chức.

Thu Hương (bìa trái) - bạn nhảy của Phan Hiển - cũng bật khóc.

Thu Hương xúc động cho biết họ đã trải qua nhiều khó khăn và giành chiến thắng không ngờ trong lần đầu chinh phục nội dung Showdance Latin ở một giải đấu quốc tế.

Phan Hiển tự hào khoe chiếc huy chương đồng vừa giành được ngay tại sân bay. Kiện tướng dancesport gọi đây là tấm huy chương "đắt đỏ nhưng đáng giá" vì đã đầu tư rất lớn cả về thời gian và tiền bạc cho màn trình diễn này. Trong một năm chuẩn bị, anh thường xuyên mời thầy giáo từ Pháp về Việt Nam hoặc bay sang Pháp để học tập. Một tuần trước giải đấu, anh cùng Khánh Thi và Thu Hương bay sang Pháp để luyện tập cùng thầy rồi mới bay sang Mỹ dự thi. Giá cả ở Mỹ đắt đỏ cộng với nhiều phát sinh liên quan đến việc phải hủy vé, đổi vé máy bay phút chót khiến chi phí dành cho chuyến du đấu này bị đội lên nhiều so với dự kiến.

Thu Hương và Khánh Thi khoe kỷ niệm chương với học trò trong tiếng reo hò của mọi người.

Khánh Thi đồng hành với Phan Hiển - Thu Hương trong vai trò huấn luyện viên. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, định hướng luyện tập, cô còn lo lắng việc ăn uống, sinh hoạt cho cả hai. Chi phí sinh hoạt ở Mỹ quá đắt đỏ nên Khánh Thi thường xuyên phải đi chợ, nấu nướng để tiết kiệm chi phí.

Giây phút chứng kiến thành công của Phan Hiển và bạn nhảy ở Mỹ, Khánh Thi vỡ òa sung sướng. "Tôi đã khóc vì không thể tin đó là sự thật", cô nhớ lại.

Khánh Thi, Phan Hiển và Thu Hương chụp ảnh kỷ niệm cùng các học trò, nhân viên trung tâm dancesport trước khi rời sân bay. Máy bay đáp lúc nửa đêm nên các con của họ không thể ra đón bố mẹ.

Trước khi về nhà, vợ chồng Phan Hiển và học trò đến một quán phở ở trung tâm thành phố. Khánh Thi cho biết đây là ao ước của mọi người trong thời gian ở Mỹ, khi một bữa sáng đơn giản cũng có giá lên tới 25 USD chưa thuế.

