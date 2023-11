Khán giả rùng mình vì cảnh lãng mạn của "những cặp đôi bị ghét nhất" phim Hàn

7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn

So với "người tiền nhiệm" Penthouse, 7 Escape có những tình tiết giật gân, kịch tính, "độ điên" của nhân vật cũng hơn hẳn. 7 Escape là câu chuyện đi tìm sự thật đằng sau sự biến mất của Bang Da Mi. Matthew Lee từng bước khiến 7 kẻ gieo đau khổ cho con gái anh đảo điên, sống trong nỗi ám ảnh mang tên "lời nguyền Bang Da Mi".

Ở những diễn biến mới nhất, Matthew Lee (Uhm Ki Joon) đang dùng "mỹ nam kế" để tiếp cận Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum), một trong những kẻ đáng ghê tởm đã gây ra biết bao bi kịch cho gia đình anh.

Geum Ra Hee chính là nhân vật bị ghét bậc nhất trong phim. Chính vì thế, những cảnh "lãng mạn" giữa Matthew Lee và Geum Ra Hee khiến người xem cảm thấy "ớn lạnh". Khán giả chỉ cảm thấy như đang xem một bộ phim kinh dị mà thôi.

All Of Us Are Dead

Bộ phim về zombie All Of Us Are Dead từng khuấy đảo cộng đồng mạng những ngày đầu năm 2022. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị Hàn Quốc được khán giả thế giới bình chọn vị trí đầu trong bảng xếp hạng “Top phim được yêu thích nhất”.

Bên cạnh khát vọng sinh tồn của con người khi gặp zombie, All Of Us Are Dead còn triển khai tuyến tình cảm cho 2 cặp đôi và phản ứng của khán giả trái ngược hoàn toàn.

Trong khi cặp đôi thứ chính Lee Su Hyeok (Park Solomon) và Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun) nhận được rất nhiều sự yêu mến thì câu chuyện tình yêu giữa nam chính Nam On Jo (Park Ji Hoo) và Lee Cheong San (Yoon Chan Young) lại bị khán giả chê.

Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện giữa nhân vật của Park Ji Hoo và Yoon Chan Young diễn ra quá mức nhanh chóng và đi đến bế tắc. Bên cạnh đó, nữ chính Nam On Jo do Park Ji Hoo thủ vai không phải là một nhân vật "cực ngầu", cô thậm chí còn nhận không ít chỉ trích vì nhân vật của mình quá yếu đuối và dựa dẫm. Phân cảnh của cặp đôi thậm chí không có "phản ứng hoá học" cũng không đóng góp thêm vào cốt truyện nên được coi là không phù hợp với tổng thể chung của bộ phim.

Again My Life

Again My Life thành công lớn ở cả phiên bản webtoon, tiểu thuyết lẫn truyền hình bởi những màn đấu trí “căng não” và những phân cảnh hành động gay cấn mang đến cho người xem sự hồi hộp và cảm giác “nghẹt thở” Nhưng bộ phim vẫn có khuyết điểm khi triển khai yếu tố lãng mạn trong phim.

Câu chuyện tình yêu giữa Kim Hee Woo (Lee Joon Gi) và Kim Hee Ah (Kim Ji Eun) trong phim bị cư dân mạng chỉ trích vì không phù hợp với cốt truyện hấp dẫn. Đây là một chi tiết "quá thừa thãi" và như "để nữ chính được thể hiện nhiều hơn".

Mặc dù phần lớn câu chuyện tập trung vào hành trình trả thù hấp dẫn, nhưng đột ngột chuyển sang một câu chuyện tình yêu lãng mạn khiến nhiều khán giả lựa chọn không xem tiếp vì bức bối.

Reborn Rich

Reborn Rich kể về nhân vật Hyun Woo (Song Joong Ki) được tái sinh trong thân phận cậu út nhà giàu nhất Hàn Quốc để trả thù. Reborn Rich nhận được nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn với tỷ suất người xem vượt 20%.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi chi tiết trong bộ phim đều được yêu thích, đặc biệt là "love-line" giữa Jin Do Jun (Song Joong Ki) và Seo Min Young (Shin Hyun Been). Bộ phim xoay quanh việc trả thù và những cuộc chiến nội tâm giữa một gia đình giàu có, Reborn Rich thu hút người xem bởi những pha hành động nhanh, những tình tiết khó đoán chứ không phải sự lãng mạn kỳ quái.

Nữ chính do Shin Hyun Been gần như không có đất diễn trong nửa chặng phim. Phản ứng hóa học của cô với Song Joong Ki cũng tương đối mờ nhạt, và sự lãng mạn giữa cặp đôi trở nên "lạc lõng" trong bộ phim.

Đặc biệt, sự "chán ghét" của khán giả được đẩy lên cao trào và thậm chí muốn cắt luôn tuyến tình cảm này sau phân cảnh nụ hôn được cho là rất vô lý và vô cùng thừa.

Khán giả cho rằng, nếu biên kịch muốn giữ lại câu chuyện tình cảm nên cho nữ chính nhiều đất diễn hơn trong bộ phim.

