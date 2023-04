2 cặp đôi "trong phim ghét cay đắng", ngoài đời yêu nồng say

Có những cặp đôi yêu nhau trên phim nhưng ghét nhau ngoài đời và cũng có những trường hợp ngược lại. Trong phim họ vào vai hai nhân vật ở thế đối nghịch nhau nhưng trên ngoài đời, họ lại là một cặp đôi đích thực.

Cặp đôi của The Glory khiến fan thốt lên “bị thao túng tâm lý”

Hình ảnh hẹn hò của cặp đôi phim The Glory được tung ra vào đúng ngày 1/4

Phim 18+ The Glory (Vinh quang trong thù hận) lập kỷ lục với số lượng người xem trên Netflix nhưng bất ngờ nhất vẫn chính là cặp đôi Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun. Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai ác nữ, trùm sò của hội bắt nạt Dong Eun (Song Hye Kyo) trong khi Lee Do Hyun vào vai nam chính, người đồng hành trong hành trình trả thù của Dong Eun. Nếu như trên phim, cả hai ở thế đối đầu nhau thì ngoài đời, họ chính thức thừa nhận đang tìm hiểu nhau. Vào đúng ngày 1/4 vừa qua, loạt ảnh hẹn hò bí mật của hai người được tung ra, khiến cư dân mạng ban đầu còn tưởng lầm câu chuyện “Cá tháng tư”. Đại diện công ty quản lý của hai ngôi sao đã lên tiếng xác thực, khiến fan phải thốt lên “bị thao túng tâm lý”. Nhiều minh chứng cho thấy Lee Do Hyun ngầm thông báo về người bạn gái thực sự của anh đã được cài cắm trong nhiều đoạn hội thoại trong phim.

Lee Do Hyun thể hiện tình cảm ra mặt mà fan đều ngó lơ không biết

Ngay sau khi tin tức hẹn hò được tung ra, nhiều khán giả tò mò về việc liệu những người trong đoàn phim có biết việc Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon yêu nhau hay không. Theo nhân viên đoàn phim tiết lộ, chàng “phi công trẻ” kém đàn chị 5 tuổi đã để ý, chăm sóc Ji Yeon trên phim trường nhưng ban đầu nữ diễn viên không hề hay biết. Mọi người đều nhận ra những biểu hiện tình cảm, sự quan tâm mà Lee Do Hyun dành cho Lim Ji Yeon. Anh thường đưa đồ ăn vặt, máy sưởi ấm tay cho đàn chị. Trong buổi gặp gỡ tổng kết, anh là người chở Ji Yeon về, còn tự nhận là người quản lý của nữ diễn viên. Đạo diễn phim cũng từng nhắc nhở không được để bất cứ tin đồn tình cảm nào lan ra trước khi phim kết thúc vì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của khán giả.

Song Hye Kyo đã ngầm biết về mối quan hệ tình cảm của đồng nghiệp

Fan nhận thấy những cử chỉ ấm áp mà cặp đôi dành cho nhau. Trong họp báo, Lee Do Hyun đưa khăn cho đàn chị phủ lên chân. Anh còn bảo vệ Lim Ji Yeon và động viên cô: “Cố lên” ngay trước mặt rất đông phóng viên, người hâm mộ. Trên phim trường, Lim Ji Yeon dùng quạt giúp bạn trai bớt nóng. Nhiều câu thoại trong phim khiến fan nhận thấy hóa ra bao lâu nay Lee Do Hyun đều muốn nói sự thật về cô bạn gái xinh đẹp.

Trên phim trường, Lim Ji Yeon dùng quạt giúp bạn trai bớt nóng

"Chúc Anh Đài" và "Mã Văn Tài" ngoài đời yêu nhau bền lâu

Trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Trần Gia Huy đã khiến nhiều người ghét cay ghét đắng khi vào vai Mã Văn Tài xấu xa, đê tiện, bỉ ổi. Hắn đã tìm mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương Lương Sơn Bá (La Chí Tường) và Chúc Anh Đài (Lương Tiểu Băng). Dù vậy, hắn ta cũng không thể có được tình yêu của Chúc Anh Đài khi cô đã chọn cái chết để có thể ở bên người mình yêu. Trên phim, Chúc Anh Đài căm ghét Mã Văn Tài bao nhiêu, ngoài đời hai diễn viên lại yêu nhau thắm thiết bấy nhiêu.

Trên phim, Chúc Anh Đài căm ghét Mã Văn Tài bao nhiêu, ngoài đời hai diễn viên lại yêu nhau thắm thiết bấy nhiêu.

Vào vai phản diện nhưng ngoài đời Trần Gia Huy là một mẫu đàn ông chung tình, tử tế. Anh và Lương Tiểu Băng quen biết khi đóng chung trong phim Huynh đệ (năm 1992) trước khi tái hợp trong Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (năm 1999). Thời điểm đó, Tiểu Băng được không ít đàn ông giàu có theo đuổi nhưng cô chọn Trần Gia Huy vì thấy anh đứng đắn. Cô kể mẹ cô từng dặn: “Tình yêu cần sự chung thủy”. Năm 2000, hai người tổ chức đám cưới ấm cúng. 7 năm sau, họ đón chào con trai đầu lòng. Cả hai viết nên câu chuyện tình đẹp, ngọt ngào, khi cùng nhau vượt qua những lần vướng tin đồn thất thiệt. Sau đám cưới, cả hai cùng nhau đóng chung trong bộ phim Tân Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Ngoài đời quấn quýt là thế nhưng khi vào vai ghét nhau, hai người vẫn nhập vai rất tròn trịa.

Cặp đôi yêu và cưới sau những lần đóng phim chung

Hôn nhân của cặp đôi bền chặt sau 23 năm bên nhau. Năm ngoái, Trần Gia Huy đăng ảnh thời trẻ của hai vợ chồng nhân kỷ niệm ngày cưới cùng câu viết: “Nắm tay nhau cùng bay thật xa”. Cặp đôi cho thấy họ thấu hiểu, tin tưởng đối phương. Năm 2012, báo chí Hong Kong rộ tin đồn Lương Tiểu Băng “cắm sừng” chồng khi lén lút quan hệ với một VJ, thường xuyên có những lời lẽ tán tỉnh nhau trên Weibo, đồng thời còn lộ ảnh nữ diễn viên lau mồ hôi trên trán cho người tình. Khi đó, Trần Gia Huy bình thản phủ nhận tin đồn, lên tiếng bảo vệ vợ. Không chỉ cùng vượt qua dị nghị, Lương Tiểu Băng còn được chồng chiều chuộng. Trần Gia Huy không biết nhảy nhưng vì sở thích của bạn đời, anh luyện tập để quay video cùng vợ. Thời điểm vợ bị trầm cảm sau sinh, anh bỏ một số dự án, ở nhà chăm vợ con.

Năm ngoái, Trần Gia Huy đăng ảnh thời trẻ của hai vợ chồng nhân kỷ niệm ngày cưới

Lương Tiểu Bằng thấy mình may mắn, hạnh phúc khi có Trần Gia Huy. Cô từng nhận xét về chồng “là quản gia tốt nhất, người đàn ông hiếm có” khi anh lo việc bếp núc, đi chợ, nấu cơm, đưa đón con đi học. Những năm gần đây, Trần Gia Huy đều đặn đóng phim còn bà xã vắng bóng màn ảnh sau 7 năm, chỉ livestream bán hàng, thi thoảng dự sự kiện.

