Kendall Jenner hẹn hò tài tử 'Đồi gió hú' ở Hawaii

Theo loạt ảnh TMZ đăng tải, Kendall Jenner mặc bikini, đeo kính râm và ngồi trên khăn trải biển cạnh tài tử Australia, khi anh để trần thân trên. Mỹ nhân nhà Kardashian - Jenner được nhìn thấy cầm chai rượu vang hồng và uống trực tiếp trong lúc trò chuyện với Jacob trên bãi biển riêng tư.

Kendall Jenner và Jacob Elord ở Hawaii. Ảnh: TMZ

Hôm 16/5, trang tin Deuxmoi cũng đăng ảnh siêu mẫu 30 tuổi và tài tử 28 tuổi đi dạo trên đảo Kaua’i thuộc Hawaii. Trong một bức ảnh, Kendall diện trang phục thể thao, đi vào nông trại cafe Nourish Hanalei, còn Jacob tựa người vào chiếc xe đỗ gần đó. Theo Deuxmoi, những người hâm mộ tình cờ gặp cặp sao trên đảo nhận xét họ "rất đẹp đôi".

Sau đó, Kendall Jenner và Jacob Elordi trở về Mỹ, có buổi hẹn hò đôi với em gái Kylie Jenner và diễn viên Timothée Chalamet. Trong những bức ảnh do Page Six đăng tải, hai cặp sao được bắt gặp đang lái xe quanh Los Angeles sau khi tham dự một bữa tiệc riêng tư.

Kendall Jenner (trái) cùng Kylie Jenner, Timothée Chalamet và Jacob Elordi đi chơi ở Los Angeles. Ảnh: Backgrid

Kendall Jenner và Jacob Elordi lần đầu vướng tin hẹn hò hồi tháng trước khi được cho là "khóa môi" và quấn quýt không rời tại tiệc hậu Coachella do Justin Bieber tổ chức.

Daily Mail cho biết cả hai thực tế đã bắt đầu tìm hiểu nhau từ tháng hai nhờ sự "mai mối" của Kylie Jenner. "Kylie thường xuyên gặp Jacob khi đi cùng bạn trai Timothée Chalamet tới mùa giải thưởng năm nay, nơi hai tài tử cùng được đề cử. Kylie rất quý Jacob, thấy anh ấy phù hợp với Kendall nên đã thúc giục chị gái: 'Hẹn hò với anh chàng này đi'".

Nguồn tin nói Kendall đã quen Jacob nhiều năm nhưng Kylie là người giúp mối quan hệ của cả hai vượt khỏi quan hệ bạn bè. "Kylie rất hào hứng ghép đôi và còn sắp xếp những buổi hẹn hò chung. Cô ấy nghĩ sẽ rất vui nếu cả bốn người cùng đi chơi", nguồn tin cho biết thêm.

Kendall Jenner và Jacob Elordi. Ảnh: Wire

Trước Jacob Elordi, Kendall Jenner từng hẹn hò nhiều ngôi sao nổi tiếng như Bad Bunny, cầu thủ NBA Devin Booker và Harry Styles.

Trong khi đó, lịch sử tình trường của Jacob Elordi cũng gây chú ý với loạt cái tên như influencer Olivia Jade Giannulli, người mẫu Kaia Gerber, bạn diễn Zendaya trong Euphoria và bạn diễn Joey King của The Kissing Booth.

Jacob Elordi sinh năm 1997, là diễn viên người Australia nổi lên nhanh chóng tại Hollywood. Anh được biết đến rộng rãi qua vai Noah Flynn trong loạt phim The Kissing Booth của Netflix. Sau đó, Elordi gây ấn tượng với vai Nate Jacobs trong series đình đám Euphoria.

Anh tiếp tục khẳng định thực lực qua các dự án điện ảnh như Saltburn, Frankenstein và Wuthering Heights (Đồi gió hú), nhận nhiều lời khen về diễn xuất. Với ngoại hình nổi bật và phong cách đa dạng, Elordi đang là gương mặt được săn đón tại Hollywood.