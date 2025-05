Justin Bieber phủ nhận bị Diddy lạm dụng tình dục

Giữa phiên tòa xét xử Diddy tội buôn bán tình dục và đưa người tham gia hoạt động mại dâm, Justin Bieber đưa ra tuyên bố khẳng định anh không phải là nạn nhân của ông trùm nhạc rap. Người phát ngôn của ngôi sao nhạc pop 31 tuổi nói với TMZ hôm 15/5: "Mặc dù Justin không nằm trong số các nạn nhân của Sean Combs, có những người thực sự bị ông ta gây tổn thương. Chuyển hướng sự chú ý khỏi sự thật này là làm giảm đi công lý mà các nạn nhân đáng được hưởng".

Justin Bieber và Diddy trong một buổi tiệc ở Atlanta năm 2014. Ảnh: FilmMagic

Từ khi Diddy bị cảnh sát liên bang bắt giữ vào tháng 9 năm ngoái và nhiều người kiện rapper tấn công tình dục, người hâm mộ của Justin Bieber lo ngại rằng ca sĩ có thể đã bị Diddy lạm dụng trong những năm đầu bước vào ngành công nghiệp âm nhạc. Justin từng được Diddy cố vấn và họ cũng hợp tác với nhau trong một album. Năm ngoái, một video ghi lại cảnh Justin và Diddy đi chơi riêng trong "48 giờ" lúc giọng ca Baby vẫn còn ở tuổi teen xuất hiện trở lại giữa bối cảnh Diddy vướng nhiều cáo buộc về hành vi tình dục sai trái, điều này khiến fan cảm thấy rùng mình và lo lắng.

Hôm thứ Năm, TMZ trích dẫn các nguồn tin khẳng định Justin Bieber chưa bao giờ bị Diddy lạm dụng. Họ cho biết các video ghi lại cảnh Diddy và Justin đi chơi, tương tác với nhau chỉ "mang tính chất biểu diễn". Justin được cho là gần gũi hơn với các con trai của rapper, gồm Quincy và Justin Combs.

Justin Bieber đi chơi với Diddy năm 2009.

Trước đó, nguồn tin tiết lộ với Dailymail, Justin Bieber bối rối trước loạt tin tức về bê bối tình dục của Diddy. "Anh ấy không muốn nghĩ và thảo luận về nó nên đã tự khép mình lại. Rất nhiều người từng giúp đỡ Justin đều thân thiết với Diddy nên điều này khiến anh ấy bàng hoàng. Justin không nói gì kể từ khi cảnh sát khám xét nhà Diddy (tháng 3/2024). Anh ấy sẽ không làm vậy".

Nguồn tin cũng cho biết Justin hối tiếc vì làm việc cùng Diddy trong album năm 2023 của rapper mang tên The Love Album: Off the Grid.

Diddy (Sean Combs) bị tạm giam từ tháng 9/2024 và đang bị xét xử tại Tòa án liên bang Manhattan, New York. Phiên tòa bắt đầu từ ngày 12/5, với nhiều nhân chứng đưa ra lời khai khẳng định rapper 55 tuổi từng tổ chức các bữa tiệc tình dục thác loạn. Bạn gái cũ của rapper, ca sĩ Cassie Ventura, kể trước tòa rằng cô đã bị Diddy ép thường xuyên tham gia tiệc sex với các trai bao tại khách sạn hạng sang trên khắp nước Mỹ và thế giới. Theo Cassie, những bữa tiệc này ngập đầy dầu em bé, ma túy. Nữ ca sĩ nói Diddy ghi hình các buổi quan hệ tình dục, đe dọa sẽ tung băng sex nếu cô không nghe lời và dùng vũ lực cũng như quyền lực trong ngành giải trí để kiểm soát cô trong 11 năm hẹn hò, từ 2007 đến 2018.