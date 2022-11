Johnny Depp không quay lại làm cướp biển

Thứ Sáu, ngày 25/11/2022 10:36 AM (GMT+7)

Những tin đồn tài tử Johnny Depp quay lại vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong phần mới loạt phim “Cướp biển vùng Caribbean” được xác nhận sai lệch, không đúng sự thật.

Trang Daily Mail ngày 23-11 thông tin Johnny Depp sẽ không trở lại với loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean".

Johnny Depp ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua vai thuyền trưởng Jack Sparrow

Nhiều tin đồn lan tỏa rằng Johnny Depp có tên trong danh sách phần mới của loạt phim đình đám từng khiến bao khán giả say mê. Anh sẽ vào vai từng ghi dấu tên tuổi mình với khán giả thế giới. Phần phim dự kiến quay vào tháng 2-2023 tại một địa điểm ở Anh với tên gọi "A Day At The Sea". Hiện tại, đạo diễn của phần phim này vẫn chưa công bố.

Tuy nhiên, một nguồn tin xác nhận với Daily Mail rằng tất cả là tin đồn thất thiệt.

Johnny Depp, 59 tuổi, vào vai thuyền trưởng Jack Sparrow lần cuối trong phần phim "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" ra mắt khán giả năm 2017. Sau đó, các nhà sản xuất muốn mang đến năng lượng mới cho loạt phim và đã thay đổi các diễn viên.

Mặc dù Johnny Depp không hóa thân thành cướp biển nhưng một số nguồn tin hé lộ anh sẽ đạo diễn phim "Modigliani". Đây là phim tiểu sử về cố danh họa và nhà điêu khắc người Ý Amedeo Modigliani. Sau khi ra mắt với vai trò đạo diễn qua phim "The Brave" năm 1997, "Modigliani" sẽ là phim tiếp theo Johnny Depp thách thức vai trò mới.

Tên tuổi anh bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ ly hôn cùng Amber Heard và chìm đắm trong kiện tụng thời gian dài. Gần đây, anh đã thắng kiện vợ cũ

