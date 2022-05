Johnny Depp "gã cướp biển" đào hoa của Hollywood: U60 thân bại danh liệt vì yêu mê mệt tình trẻ kém 23 tuổi

Johnny Depp là tài tử điện ảnh nổi danh với vai cướp biển trong phim "Cướp biển vùng Caribbean". Sự nghiệp thăng hoa nhưng anh đang có nguy cơ mất tất cả kể từ khi yêu tình trẻ.

Johnny Depp: Tài tử đào hoa nổi danh từ vai cướp biển

Johnny Depp vốn bước chân vào con đường nghệ thuật bằng đam mê âm nhạc và muốn trở thành ca sĩ chứ không phải diễn viên. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp cầm mic không mấy thành công thì nam tài tử 6x lại bén duyên rất nhanh với màn ảnh. Bộ phim đầu tiên Johnny Depp tham gia là A Nightmare on Elm Street, ra mắt năm 1984.

Hình ảnh lúc trẻ của Johnny Depp.

Sau đó, sao anh liên tục bứt phá ở những tác phẩm đình đám khác là: Private Resor, 21 Jump Stree hay Freddy's Dead: The Final Nightmare,... Nam diễn viên người Mỹ đã để lại cho công chúng ấn tượng về một diễn viên gai góc, có chiều sâu mỗi khi hóa thân thành nhân vật. Năm 1999, Johnny Depp vinh dự có ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood - phần thưởng cao quý mà bất kỳ ai cũng mơ ước.

Sự nghiệp nghệ thuật của Johnny Depp chính thức bước sang trang mới sau khi đảm nhận vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong series phim ăn khách Cướp biển vùng Caribbean, công chiếu lần đầu vào 2003 với tựa đề phần 1 là "Lời nguyền ngọc trai đen".

Khán giả xem phim đều không ngớt lời khen ngợi tài năng của nam diễn viên. Thậm chí giới chuyên môn còn khẳng định hình tượng gã thuyền trưởng ngạo nghễ, đầy nghĩa khí sinh ra dường như “đo ni đóng giày” chỉ dành cho Johnny Depp. Chính Jack Sparrow còn đã giúp nam tài tử gốc Mỹ nhận về một giải Quả cầu vàng và đề cử tượng vàng Oscar dành cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Anh nổi tiếng với vai cướp biển trong siêu phẩm "Cướp biển vùng Caribbean".

Tiếp tục sau đó, Johnny Depp tiếp tục được các nhà làm phim tin tưởng mời hợp tác ở 4 phần phim tiếp theo, lần lượt là: Cướp biển vùng Caribbean: Chiếc rương tử thần (2006), Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới (2007), Cướp biển vùng Caribbean: Suối nguồn tươi trẻ (2011) và Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù (2017). Có thể nói, Johnny Depp chính là linh hồn của Cướp biển vùng Caribbean. Ngược lại, thành công mà loạt phim này đạt được góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên trở thành một trong những sao nam hạng A hàng đầu Hollywood.

Bên cạnh vai diễn "huyền thoại" thuyền trưởng Jack Sparrow, tên tuổi Johnny Depp cũng được các nhà làm phim săn đón. Một số tác phẩm điện ảnh bom tấn khác mà nam tài tử này từng tham gia là: Alice Through the Looking Glass (2016), Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông (2018), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018),...

Johnny Depp: Cả một đời đào hoa, bại dưới tay tình trẻ kém 23 tuổi

Johnny Depp nổi tiếng là tài tử đa tình trong làng giải trí Hollywood. Anh có người vợ đầu tiên tên là Lori Anne Allison. Tuy nhiên, hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 3 năm từ 1983 - 1985.

Thập niên 90 đến đầu những năm 2000, Johnny Depp có thêm các người đẹp: Sherilyn Fenn, Winona Ryder,... Họ đều là những mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ giới giải trí. Đến khi gặp gỡ "bông hồng" Pháp Vanessa Paradis vào năm 1998, dù không trói buộc bằng hôn thú nhưng sự nghiêm túc của Johnny Depp kéo dài suốt hơn 1 thập kỷ đã khiến công chúng tin rằng, nam diễn viên thực sự đã rũ bỏ hình ảnh một gã trai đào hoa thời trẻ.

Johnny Depp và Amber Heard khi còn mặn nồng.

Tiếc rằng, Vanessa Paradis không thể "trói" được trái tim của Depp vì sự xuất hiện của người thứ ba - cô đào bốc lửa Amber Heard. Được biết, Johnny Depp và Heard qua lại kể từ khi đóng chung phim The Rum Diary (2011). Depp mê mệt tình mới tới mức tiến tới đám cưới lần 2 vào 2015.

Tuy nhiên, Johnny Depp lại không hề biết quyết định đó lại là một sai lầm và đưa bản thân bước vào chuỗi thời gian "địa ngục hôn nhân". Chỉ sau 15 tháng làm đám cưới, cuộc sống của họ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Căng thẳng hơn, Amber Heard còn đệ đơn ra tòa tố cáo Johnny Depp dùng vũ lực với mình trong suốt thời gian ở bên nhau. Ngược lại, Johnny Depp lại phủ nhận điều này, thậm chí còn cho biết, mình mới là nạn nhân chịu sự kìm kẹp của vợ.

Mới đây, trong một phiên tòa, Amber Heard đã thừa nhận có đánh chồng. "Trong mối quan hệ với Johnny Depp, cho tới khoảnh khắc đó, tôi chưa từng đánh anh ấy. Đó là lần đầu tiên. Tôi đánh trúng mặt anh ta... Johnny trông kinh ngạc và cười nhạo tôi. Sau đó, anh ta đánh tôi một lần nữa", nữ diễn viên khai trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn.

Ê-kíp của Depp cho rằng khi phân tích và kiểm tra chéo những gì Heard khai từ tất cả phiên tòa, bồi thẩm đoàn dễ dàng phát hiện câu nói của cô bị mâu thuẫn và điều đó chứng minh nữ diễn viên đang nói dối.

Johnny Depp bình thản khi vợ cũ tố cáo.

Hollywood Life trích thêm phát ngôn từ đại diện của nam diễn viên rằng: "Lời khai của Johnny luôn khớp nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong lần đối chất tiếp theo của Johnny sẽ cho thấy những lời khai của Amber có thực sự chính xác và đáng tin cậy".

Được biết, phiên toà sẽ mở lại vào ngày 16/5 và dự kiến kết thúc vào ngày 27/5.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/johnny-depp-ga-cuop-bien-dao-hoa-cua-hollywood-u60-than-bai-da...