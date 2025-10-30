Jack xin lỗi khán giả và tạm dừng biểu diễn

Tối 29/10, sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Jack đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân, cho biết anh "nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm". Ca sĩ thừa nhận sự việc khiến anh "hiểu hơn về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với cộng đồng và xã hội".

"Tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến khán giả. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ cùng êkíp rà soát, điều chỉnh toàn bộ hoạt động sáng tạo trong thời gian tới. Tôi cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ thuần phong mỹ tục và định hướng văn hóa", Jack viết.

Ca sĩ cho biết sau những ồn ào anh nhận thấy đây là thời điểm "cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn và hoàn thiện bản thân". Vì vậy, Jack thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn, trong đó có liveshow Trạm dừng chân dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tại Hạ Long.

Jack biểu diễn ca khúc mới bị cho là phản cảm trên sân khấu Hà Nội, giữa tháng 10.

Trước đó, tại chương trình âm nhạc tối 16/10 ở Hà Nội, Jack gây bất ngờ khi biểu diễn một ca khúc chưa có tên, được cho là lời đáp trả dư luận sau loạt ồn ào đời tư. Ở phần trình diễn này, anh sử dụng nhiều câu hát gây tranh cãi như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm" hay "Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa, có sao. Fan thường kêu anh vì họ Lào..."

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng ca khúc có lời lẽ "nhảm nhí, phản cảm" và thậm chí có cụm từ mang ý nghĩa tục tĩu khi nói lái. Không ít người đặt câu hỏi vì sao tiết mục này lại được biểu diễn công khai trên sân khấu.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận chương trình được cấp phép nhưng bài hát của Jack không nằm trong danh sách được duyệt. Sau phản ứng của công chúng, phía Jack giải thích rằng tiết mục là "ngẫu hứng" và chỉ mang thông điệp "động viên mọi người tin vào giá trị bản thân".

Tuy nhiên, trong cuộc họp chấn chỉnh tình trạng ca khúc lệch chuẩn văn hóa ngày 27/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho rằng giải thích này thiếu thuyết phục, bởi tiết mục có vũ đạo và dàn dựng bài bản như đã tập luyện trước.

Trước sự việc, nhiều ý kiến trong giới chuyên môn cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm văn hóa của nghệ sĩ trẻ trong việc biểu diễn và phát ngôn trước công chúng. Một đại diện của Sở Văn hóa nhận định: "Việc quản lý nội dung biểu diễn đang được siết chặt hơn, bởi chỉ cần một phút thiếu kiểm soát, nghệ sĩ có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ".

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997. Anh từng được xem là gương mặt nổi bật của làn sóng Vpop thế hệ mới và nổi tiếng với các bản hit Sóng gió, Hồng nhan, Đom đóm, Laylalay... Năm 2020, Jack giành giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA. Tuy nhiên, thời gian qua, ca sĩ liên tiếp vướng ồn ào đời tư. Đầu tháng 10 vừa qua, anh bị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM phạt 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo giới thiệu dự án nhưng dành phần lớn thời lượng nói về chuyện cá nhân không được cấp phép.

Vụ lùm xùm liên quan tới ca khúc mới một lần nữa khiến hình ảnh Jack trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, chỉ trích trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, vụ việc của Jack và một số nghệ sĩ có sản phẩm bị cho là phản cảm gần đây còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm soát nội dung biểu diễn công khai và nâng cao ý thức văn hóa nghệ sĩ trong bối cảnh mạng xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ.