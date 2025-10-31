Công ty Jack dừng hoạt động

Tối 30/10, công ty J97 Promotion thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động hợp tác truyền thông và biểu diễn của ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) để "nhìn lại, suy ngẫm và định hướng con đường sắp tới một cách cẩn trọng và rõ ràng hơn”, sau loạt ồn ào liên quan đến ca khúc có ca từ phản cảm.

Phía công ty nói trong giai đoạn này, các thông tin liên quan đến Jack chỉ được cập nhật qua hai kênh chính thức.

Công ty của Jack thông báo tạm dừng hoạt động truyền thông.

Tối 29/10, Jack cho biết anh đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để nhận trách nhiệm và lắng nghe góp ý.

Nam ca sĩ xin lỗi công chúng vì những ồn ào không mong muốn, đồng thời nhận trách nhiệm về "việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm” trong đêm nhạc tại Hà Nội.

“Tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi ý thức hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ”, Jack chia sẻ.

Anh cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh toàn bộ nội dung sáng tạo, cam kết các sản phẩm sau này tuân thủ định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục, đồng thời sẽ tích cực tham gia hoạt động cộng đồng để lan tỏa hình ảnh tích cực hơn.

Cũng trong thông báo, Jack cho biết anh sẽ tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, bao gồm live show Trạm dừng chân dự kiến tổ chức ngày 1/11 tại Hạ Long.

Quyết định tạm dừng được đưa ra sau khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các đơn vị không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa tham gia sự kiện. Theo cơ quan chức năng, một số ca sĩ, rapper trẻ sử dụng ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, thậm chí cổ xúy lối sống buông thả, giang hồ.

Trong đó, trường hợp Jack bị nêu đích danh khi trình diễn ca khúc có ca từ lệch chuẩn văn hóa tại Hà Nội ngày 16/10. Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết nội dung bài hát có dấu hiệu phản cảm, “ngôn ngữ không phù hợp”. Khi bị phản ứng, ca sĩ đổi ca từ “Lào gì cũng t**” thành “Lào gì cũng tôi”.

Theo ông Tự Do, bài hát được cho là “ngẫu hứng” nhưng thực tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có đội hình nhảy phụ họa đồng bộ, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang xem xét hướng xử lý nghiêm minh.