"Hot boy được săn đón nhất Ấn Độ" trở lại "Aladdin và cây đèn thần" phần 2

Thứ Hai, ngày 14/02/2022 16:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sao nam này không bỏ vai chính trong phần 2 "Aladdin và cây đèn thần" như đã thông báo trước đó.

Phần 1 của "Aladdin và cây đèn thần" gây sốt tại Ấn Độ và một số nước châu Á khác trong 1 thời giam dài. Người thủ vai Aladdin là Siddharth Nigam lúc này trở thành nam thần được săn đón nhất Ấn Độ vì vẻ ngoài điển trai và diễn xuất ấn tượng lại bất ngờ "chia tay" bộ phim. Điều này làm dấy lên tin đồn về việc anh sẽ không tham gia vào phần 2 của phim, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Siddharth Nigam

Thậm chí, nam diễn viên này còn thông báo sẽ không vào vai Aladdin vì một số lý do cá nhân: "Bộ phim có một vị trí thực sự đặc biệt trong trái tim tôi và chắc chắn tôi sẽ nhớ từng khoảnh khắc được trở thành Aladdin", Siddharth Nigam nghẹn ngào nói. Đồng thời, anh khẳng định bộ phim vẫn tiếp tục và vai nữ chính Yasmine của Avneet Kaur đã sẵn sàng để đảm nhận trọng trách thu hút khán giả. Ngoài ra, phần 2 "Aladdin và cây đèn thần" vẫn sẽ đảm bảo mang đến cho người xem những nội dung vô cùng đặc sắc.

Tuy nhiên, mới đây, đại diện nhà sản xuất bộ phim "Aladdin và cây đèn thần" đã ra thông báo và đính chính rằng Siddharth Nigam và Avneet Kaur vẫn sẽ tiếp tục đóng vai chính Aladdin và Jasmine trong phần tiếp theo của phim.

Siddharth Nigam và Avneet Kaur trong phim

Ở phần 2, Siddharth Nigam sẽ có một câu chuyện mới, không đơn thuần chỉ là tên trộm Aladdin. Khán giả sẽ được thấy nam chính Siddharth Nigam trong vai Ali, thực chất do Aladdin cải trang thành một thương nhân thông minh và giàu có đến từ Ai Cập. Anh sẽ là người đứng ra giải quyết tất cả điều sai trái xảy ra đối với Aladdin. “Cùng với sự thay đổi tên, người xem sẽ được chứng kiến ​​sự thay đổi hoàn toàn trong nhân vật của tôi, sẽ rất khác biệt so với nhân vật Aladdin. Tôi hi vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục dành tình yêu cho bộ phim khi chúng tôi quyết định có sự thay đổi lớn này”, Siddharth Nigam tâm sự.

Mặt khác, người xem sẽ được chứng kiến bước nhảy vọt từ vị trí công chúa Yasmine. Giờ đây, cô trở nên mạnh mẽ hơn khi sẵn sàng trở thành người kế vị vương quốc sau cái chết của cha mình ở cuối phần 1.

Cặp đôi được yêu thích trong "Aladdin và cây đèn thần"

"Aladdin và cây đèn thần" phần 2 tiếp tục là câu chuyện xoay quanh nhân vật Aladdin, một kẻ trộm tốt bụng. Anh phải lòng công chúa Yasmine, làm bạn với thần đèn ban những điều ước. Đồng thời anh còn phải chiến đấu với Zafar - pháp sư hắc ám, Mallika - người mẹ kế độc ác của Yasmine và Aiyyar Zaafar sau khi hắn hồi sinh. Phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ được săn đón nhất Ấn Độ là Siddharth Nigam và Avneet Kaur.

Phim được phát sóng vào lúc 12:00 hàng ngày trên kênh THVL1.

