"Ngôi trường xác sống" gây sốt toàn cầu "xài chung" ê-kíp hành động với bom tấn Việt "578"

Thứ Sáu, ngày 11/02/2022 16:39 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hóa ra bom tấn "578: Phát đạn của kẻ điên" được đầu tư "khủng" thế này.

“Ngôi trường xác sống” (All Of Us Are Dead) vừa lên sóng đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Bom tấn zombie này nhanh chóng lọt top 5 bộ phim được xem nhiều nhất trong 10 ngày trên Netflix (không phải ngôn ngữ Anh). Ngoài nội dung thì phần kỹ xảo, hành động đỉnh cao trong phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, giới chuyên môn.

Oh Sea Young là người đứng sau thành công của “Ngôi trường xác sống” và cũng là đạo diễn hành động của "578: Phát đạn của kẻ điên"

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi phát hiện ra chỉ đạo võ thuật của “Ngôi trường xác sống” - đạo diễn Oh Sea Young cũng người đứng sau những phân cảnh hành động của bộ phim điện ảnh Việt Nam mang tên "578: Phát đạn của kẻ điên".

Từ khi rục rịch ra mắt "578: Phát đạn của kẻ điên" đã gây chú ý khi là phim điện ảnh hành động có kinh phí sản xuất lên đến 60 tỷ với sự tham gia của hoa hậu H’Hen Niê và nam chính gốc Việt đang hoạt động tại châu Âu.

Đạo diễn Oh Se Young từng chia sẻ ông và ê-kíp của mình (Triple A) đã mất gần 1 năm để hoàn thành việc lên ý tưởng, thiết kế và quay các phân cảnh hành động của “Ngôi trường xác sống”, tương đương thời gian thực hiện trong dự án "578: Phát đạn của kẻ điên". Được biết, toàn bộ ngân sách của bộ phim đều được đầu tư cho sản xuất, nhất là phần hành động. Tiêu điểm cho các pha hành động trong phim là những đại cảnh được dàn dựng công phu với số lượng diễn viên lớn. Thay vì sử dụng những thủ thuật quay phim góc cận và cắt dựng động tác nhằm giấu đi sự thiếu sót trong thiết kế võ thuật, hầu hết các cảnh hành động trong "578: Phát đạn của kẻ điên" đều one shot.

Một phân cảnh hành động tại bến cảng trong "578: Phát đạn của kẻ điên"

Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt vì đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim “Ngôi Trường xác sống” và hi vọng "578: Phát đạn của kẻ điên" cũng sẽ được yêu thích và trở thành một bom tấn hành động ấn tượng ở Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung.

Việc ê-kíp "578: Phát đạn của kẻ điên" mời Oh Se Young làm đạo diễn hành động cho phim cũng cho thấy độ chịu chơi, chịu chi và sự tâm huyết, chỉn chu của phim. Ngoài ra, toàn bộ phần hậu kỳ của bộ phim được thực hiện tại nước ngoài: Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan. Đặc biệt, phim còn được “đỡ đầu” bởi Mike Newell, vị đạo diễn lừng danh của "Harry Potter" và chiếc cốc lửa là giám khảo của nhiều liên hoan phim quốc tế danh giá của thế giới, giúp cánh cửa kết nối bộ phim với quốc tế có phần sáng sủa.

Nam đạo diễn cùng ê-kíp tại phim trường

Phim xoay quanh hành trình khốc liệt và nguy hiểm của người cha làm nghề lái xe container bảo vệ và trả thù cho con gái mình. "578: Phát đạn của kẻ điên" sẽ công chiếu trên toàn quốc vào ngày 25/03/2022.

Nguồn: http://danviet.vn/ngoi-truong-xac-song-gay-sot-toan-cau-xai-chung-e-kip-hanh-dong-voi-bom-tan-vi...Nguồn: http://danviet.vn/ngoi-truong-xac-song-gay-sot-toan-cau-xai-chung-e-kip-hanh-dong-voi-bom-tan-viet-578-5020221121641024.htm