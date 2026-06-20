Nam diễn viên ấn tượng nhất "Mưa đỏ" có vai chính điện ảnh đầu tiên với hình ảnh bất ngờ

Đây được xem là bước tiến mới của Phương Nam sau hành trình ghi dấu ấn với nhiều dạng vai có chiều sâu trên màn ảnh.

Phương Nam đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tiên sau "Mưa đỏ" với "Chuyến đi nhớ đời". Ảnh: NSX

Trước khi bước vào vai diễn trung tâm trong Chuyến đi nhớ đời, Phương Nam đã liên tục thử sức với những nhân vật có màu sắc khác biệt. Từ hình ảnh anh Tạ gầy gò, giàu sự hy sinh trong Mưa đỏ, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi cạo trọc đầu, trực tiếp thoại tiếng Lào trong Tận hiến. Sau đó, anh tiếp tục biến hóa với hình tượng Tôm Hùm có phần gai góc, trào phúng trong Trùm Sò.

Việc không chạy theo những lựa chọn an toàn, sẵn sàng dành thời gian nghiên cứu và xây dựng nhân vật đã giúp Phương Nam từng bước khẳng định phong cách diễn xuất riêng. Mỗi vai diễn của anh đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, khả năng hóa thân linh hoạt và tinh thần dấn thân với nghề.

Trong Chuyến đi nhớ đời, Phương Nam vào vai Hoàng – một người cha đơn thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau biến cố mất việc. Cuộc sống của Hoàng đảo lộn khi anh cùng cậu con trai lém lỉnh An (Lê Bảo Nam) bất ngờ bước vào hành trình sinh tồn ngoài đảo xa.

Hình ảnh một người cha vật lộn giữa thiên nhiên khắc nghiệt để bảo vệ con được kỳ vọng sẽ giúp Phương Nam khai thác nhiều tầng cảm xúc mới. Kinh nghiệm làm cha ngoài đời cũng là một điểm tựa để nam diễn viên thể hiện sự chân thật, tự nhiên trong những khoảnh khắc gắn kết và hàn gắn tình phụ tử.

Sau một thời gian dòng phim kinh dị và tâm lý căng thẳng chiếm ưu thế tại rạp Việt, Chuyến đi nhớ đời mang đến màu sắc khác với câu chuyện về gia đình, tình thân và hành trình vượt qua nghịch cảnh. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 10/2026, hứa hẹn trở thành một chuyến phiêu lưu giàu cảm xúc trên màn ảnh rộng.

Nguyễn Phương Nam là một trong những diễn viên trẻ được giới chuyên môn và khán giả chú ý của điện ảnh Việt Nam những năm gần đây, đặc biệt sau dấu ấn đậm nét trong bộ phim điện ảnh chiến tranh Mưa đỏ. Anh thuộc lớp diễn viên không ồn ào trên truyền thông nhưng tạo được sự tin cậy nhờ diễn xuất chắc tay, tiết chế và giàu cảm xúc.

Phương Nam được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Ảnh: FBNV

Trước khi được biết đến rộng rãi, Nguyễn Phương Nam đã âm thầm tham gia nhiều dự án phim với các vai diễn nhỏ, từng bước tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Anh được đánh giá là diễn viên có lối diễn tự nhiên, chú trọng chiều sâu nội tâm hơn là hình thức bên ngoài. Chính sự bền bỉ, kiên nhẫn và thái độ làm nghề nghiêm túc đã giúp Phương Nam có cơ hội góp mặt trong những dự án điện ảnh quy mô lớn.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Phương Nam đến với vai diễn trong phim Mưa đỏ – tác phẩm điện ảnh tái hiện cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử. Trong phim, anh vào vai anh nông dân Tạ - một người lính thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc khắc họa tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và tình đồng đội giữa bom đạn. Nhân vật do Nguyễn Phương Nam thể hiện không được xây dựng theo hướng bi hùng kịch tính, mà chạm tới khán giả bằng những khoảnh khắc rất đời, rất người. Diễn xuất chừng mực, ánh mắt giàu cảm xúc và sự chân thật trong từng cảnh quay giúp anh tạo được dấu ấn riêng giữa dàn diễn viên đông đảo của phim.

Vai diễn trong Mưa đỏ đã mang lại cho Nguyễn Phương Nam sự ghi nhận rõ rệt từ giới chuyên môn. Trong năm 2025, anh được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, một trong những giải thưởng điện ảnh cấp quốc gia uy tín. Bên cạnh đó, Phương Nam còn được vinh danh và đề cử ở một số giải thưởng điện ảnh quan trọng khác như Cánh diều vàng và Ngôi sao Xanh, tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất của mình.

Sau thành công của Mưa đỏ, Nguyễn Phương Nam cho biết anh không vội vàng chạy theo số lượng dự án mà ưu tiên lựa chọn kịch bản phù hợp, có chiều sâu và giúp bản thân tiếp tục trưởng thành trong nghề.