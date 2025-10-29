Hội Âm nhạc TPHCM yêu cầu chấn chỉnh hành vi lệch chuẩn văn hóa

Theo công văn do Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - vừa ký Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TPHCM đề nghị Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM, Ban Điều hành của 10 Chi hội quan tâm, triển khai đến các hội viên thực hiện một số nội dung như nhạc sĩ sáng tác phải viết bằng trái tim, bằng tình cảm chân thành, mang thông điệp tích cực cho xã hội, cho khán giả, đồng thời phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Bởi lẽ, âm nhạc là hơi thở tích cực của trái tim người nhạc sĩ.

Ngoài ra, người sáng tác còn phải có đạo đức nghề nghiệp, mang đến những thông điệp tốt đẹp của chân, thiện, mỹ đến với cộng đồng.

Đồng thời, cần quan tâm đặc biệt đến việc vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng của văn nghệ sĩ để có những tác phẩm, các hoạt động sáng tạo phục vụ đất nước. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật...

Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TPHCM đề nghị toàn thể hội viên cần hưởng ứng những điều tốt đẹp, tích cực trong sáng tác và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha ông, sáng tác bằng cái tâm và đạo đức nghề nghiệp. Phải đặt lợi ích đất nước, lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu, sáng tác tác phẩm có chất lượng, giai điệu hay, ca từ đẹp, nội dung tích cực cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tổ chức các chuyên đề Giai điệu hay - Ca từ đẹp trong ca khúc, Văn hóa trong sáng tác xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, tăng cường giao lưu tuyên truyền cho nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TPHCM yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, quy tắc ứng xử của người hoạt động văn học, nghệ thuật, trao đổi kịp thời khi phát hiện hội viên có hành vi, phát ngôn, bài viết mang tính cá nhân nhưng ảnh hưởng chung đến tổ chức, chủ trương trong công tác văn hóa, văn nghệ của thành phố, gây dư luận không tốt trong giới văn học - nghệ thuật và trong công chúng.