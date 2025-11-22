'Hoàn Châu cách cách' 2025 thất bại thê thảm

Theo The Paper, bộ phim Hoàn Châu phiên bản phim ngắn lên sóng được 5 ngày trên Mango TV đạt 270 triệu lượt xem với 24 tập (mỗi tập 15 phút), tuy nhiên danh tiếng của bộ phim bị chia rẽ.

Trước khi phát sóng, Hoàn Châu phiên bản 2025 đã thu hút sự chú ý của khán giả vì Hoàn Châu cách cách là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, từng được chiếu lại hàng trăm lần. Thậm chí, bộ phim được coi là "bảo vật trấn đài" của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc (Mango TV là nền tảng mạng chuyên cung cấp phim truyền hình và các tác phẩm điện ảnh độc quyền từ Hệ thống phát thanh truyền hình Hồ Nam). Phim cũng giúp dàn diễn viên Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng nổi tiếng suốt 20 năm.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ Hồ Liên Hinh, La Nhất Châu, Kim Tử Tuyền, Từ Viện Ngật Na, Yên Hủ Gia cũng được đánh giá là có nhan sắc nổi bật.

Hoàn Châu cách cách bản mới có thành tích bình thường, nhận nhiều lời chê về nội dung.

Sau khi phim ra mắt, một số khán giả cho rằng phim làm mới nội dung cũ, Lâm Tuế Tuế giống những cô bé yêu thích tác phẩm Hoàn Châu cách cách, được xuyên không tới thế giới Hoàn Châu làm bạn với Tiểu Yến Tử, Tử Vy.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng phim ngắn Hoàn Châu đã phá hỏng tác phẩm kinh điển, cốt truyện phi lý và rời rạc, những âm mưu chốn cung đình hời hợt chỉ phù hợp với thiếu niên dưới 15 tuổi.

The Paper đưa tin nhiều người cho rằng nhân vật xuyên không là Lâm Tuế Tuế đã phá hỏng các nhân vật chính, biến Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Ngũ a ca, Phúc Nhĩ Khang, vốn là thần tượng của hàng triệu khán giả trở thành "người công cụ" ít đất diễn và không có điểm nhấn. Thậm chí, cảnh Hạ Tử Vy bị tra tấn kẹp tay đâm kim cũng được chuyển cho Lâm Tuế Tuế. "Đây không phải 'Hoàn Châu cách cách' mà là 'Lâm Tuế Tuế truyện'", một khán giả bình luận. Một cuộc chiến đã nổ ra giữa ranh giới của sự đổi mới và việc bảo vệ các nguyên mẫu nhân vật.

Đối với những người hâm mộ Hoàn Châu cách cách , điều khó chấp nhận nhất là việc các nhân vật kinh điển bị hạ thấp hoàn toàn xuống làm nền. Những nhân vật linh hồn của phim như Tiểu Yến Tử và Tử Vy đã trở thành công cụ dẫn dắt mạch truyện bộ phim mới.

Hồ Liên Hinh vào vai nữ chính Lâm Tuế Tuế, là nhân vật trung tâm của phim ngắn Hoàn Châu.

Trong nguyên tác, Tiểu Yến Tử và Tử Vy có tính cách, số phận rất khác biệt. Tuy nhiên, sau khi Lâm Tuế Tuế trở thành nhân vật chính, cô đã nắm quyền chỉ đạo cốt truyện chính. Cô đã lên kế hoạch để Tiểu Yến Tử bị bắn trong lúc đi săn, cô cứu Tử Vy khỏi việc chặn đường, cô trải qua sự tra tấn của Dung ma ma và cô không nỡ để Tử Vy chắn kiếm thay Hoàng đế. Cô muốn can thiệp vào cốt truyện và phá vỡ hoàn toàn nguyên tác Hoàn Châu.

Tinh thần cốt lõi của Hoàn Châu cách cách là chống lại thế lực ác và theo đuổi sự tự do. Tuy nhiên, phiên bản Hoàn Châu 2025 lại tập trung vào nhân vật "nữ anh hùng" Lâm Tuế Tuế và hành trình xuyên không đánh bại phản diện của cô. Cùng với đó là chuyện tình giữa Lâm Tuế Tuế và một nhân vật nam chính mới.

Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy phải làm nền cho Lâm Tuế Tuế khiến khán giả yêu thích bộ Hoàn Châu cũ tẩy chay bản mới.

Theo The Paper , phim ngắn Hoàn Châu cũng mắc lỗi về logic cốt truyện. Các cung nữ có thể đi lại tự do trong cung, trang phục của họ tinh tế như công chúa. Ngũ a ca vốn là hoàng tử, nhưng lại có phân cảnh dùng võ công để xiên thịt nướng như bậc thầy. Một khán giả nhận xét: "Cốt truyện này giống như một nhóm người hiện đại mặc trang phục cổ xưa đang chơi trò cosplay trong phim trường".

Mặt khác, phim bị chê vì cảnh võ thuật chậm chạp thiếu lực như tập dưỡng sinh. Mối quan hệ của các nhân vật bị thay đổi chỉ xoay quanh Lâm Tuế Tuế. Nhân vật Kim Tỏa biến mất, thay vào đó nữ chính làm cho Tử Vy một chiếc vòng trường thọ bằng vàng đeo trên cổ (kim tỏa). Diễn xuất của dàn ngôi sao trẻ cũng gây tranh cãi khi Ngũ a ca, Tiểu Yến Tử đều khó có thể so với bản gốc. Còn hai nhân vật chính do Hồ Liên Hinh và La Nhất Châu thể hiện không đủ sức thu hút người xem.

Phim bị chê nhiều về việc cải biên nội dung, thêm thắt những tình tiết quá hiện đại.

The Paper nhận xét bộ phim ngắn Hoàn Châu chỉ có tên một số nhân vật giống với bản gốc, đồng thời nhặt một vài tình tiết quen thuộc để lôi kéo khán giả yêu thích bộ phim gốc. Tuy nhiên, tinh thần và nội dung cũ không được khai thác đúng đủ. "Ngay cả việc tái hiện những cảnh nổi tiếng cũng trở thành sự bắt chước vội vàng có chủ đích. Thật đáng tiếc khi sức hấp dẫn và sức mạnh tinh thần của Hoàn Châu cách cách đã bị lãng phí và suy giảm".

Diễn xuất của cặp đôi Ngũ a ca (Yên Hủ Gia) và Tiểu Yến Tử (Kim Tử Tuyền) bị chê.

Hạ Tử Vy do Từ Viện Ngật Na được đánh giá có nhan sắc nổi bật nhất.