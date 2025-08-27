Đời cay đắng của mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu cách cách'

Ngày 26/8, Sina đưa tin mới đây chồng đại gia của nữ diễn viên Vương Diễm là Vương Chí Tài đã bị hạn chế chi tiêu, chủ đề này gây chú ý trên các trang mạng Trung Quốc.

Theo Mạng lưới công khai thông tin thi hành án Trung Quốc, Vương Chí Tài có nhiều lệnh hạn chế chi tiêu, lệnh gần nhất được lập vào ngày 23/5. Theo truyền thông Hong Kong, ông Vương Chí Tài đã phá sản, còn vướng nợ nần vì cờ bạc.

Vương Diễm kết hôn với đại gia bất động sản Vương Chí Tài năm 1997. Sau đó, dù nổi tiếng với phim Hoàn Châu cách cách, Võ Lâm ngoại sử, Vương Diễm gần như lui về ở ẩn, không tham gia các dự án phim.

Những tưởng Vương Diễm sẽ có cuộc sống hôn nhân giàu có hạnh phúc khi chồng sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ NDT. Mẹ chồng của Vương Diễm là hậu duệ hoàng tộc tính cách nghiêm khắc, Vương Diễm phải quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng. Nữ diễn viên còn chia sẻ cô thường xuyên ra khỏi nhà lúc sáng sớm để đi chợ mua thức ăn ngon phục vụ gia đình.

Con trai Cầu Cầu ngỗ ngược với mẹ ngay trên sóng truyền hình. Vì được chiều chuộng từ bé, cậu bé hay cáu gắt, khó chịu và giơ tay tát vào mặt Vương Diễm, gọi mẹ là “đầu heo”. Thậm chí còn đe dọa nhờ bố đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Từ khoảng năm 2020, sau khi chồng vướng nợ nần, Vương Diễm quay trở lại đóng phim, làm vlog. Mới đây, nữ diễn viên còn tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong hai buổi livestream, nữ diễn viên đạt doanh số khoảng 30 triệu NDT.

Tuy nhiên, theo Sina, trong giới giải trí Hoa ngữ, những nghệ sĩ bước vào lĩnh vực bán hàng trực tuyến thường là các ngôi sao đã hết thời. Những người này tận dụng sự yêu mến của khán giả, danh tiếng còn sót lại trong quá khứ để gây chú ý.

Bán hàng trực tuyến thường có nhiều rủi ro, nghệ sĩ phải chịu liên đới nếu sản phẩm kém chất lượng, vì vậy những ngôi sao đang trên đỉnh cao sự nghiệp không muốn làm công việc này.

Vương Diễm từ vị thế dâu hào môn, giờ buộc phải đi bán hàng trực tuyến để nuôi gia đình. Cô cũng chăm chỉ đóng phim hơn, không ngại vào vai phụ, khách mời.

Bên cạnh đó, Sina đưa tin tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ của Vương Chí Tài, được đưa ra đấu giá với mức giá ban đầu là 1,12 tỷ NDT (tương đương 156 triệu USD). Toàn bộ tòa nhà được định giá 1,54 tỷ NDT (khoảng 213 triệu USD).

Sina cho biết tòa nhà được bán đấu giá để thanh toán khoản nợ lên tới 750 triệu NDT cùng tiền lãi 370 triệu NDT. Trong quá trình bán nhà, ông Vương Chí Tài không xuất hiện mà chỉ định người đại diện. Sự kiện có sự tham gia của gần 5.000 người, nhưng không ai trả giá cho tòa nhà Vương Phủ Thế Kỷ nên đến nay bất động sản của vợ chồng Vương Diễm vẫn chưa được sang tên.