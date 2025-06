Hiện trường thảm khốc vụ đạo diễn Đường Giai nhảy lầu tự tử

Ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đang dậy sóng trước thông tin đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Đường Giai nghi nhảy lầu tự tử.

Theo Ming Pao, khoảng 17h ngày 23/6 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo có một người đàn ông ngã từ trên cao xuống, tử vong tại ngã tư đường ở khu Tiêm Sa Chủy ở Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Cơ quan chức năng sau đó xác nhận người tử vong là ông Đường Giai, 88 tuổi.

Hiện trường vụ đạo diễn Đường Giai nghi nhảy lầu tự tử. Ảnh: HK01.

Ảnh chụp tại hiện trường do người dân chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy thi thể nam nghệ sĩ không nguyên vẹn, đầu và thân bị tách rời. Nguyên nhân được cho là do va đập vào biển báo trong quá trình rơi tự do. Cảnh sát sử dụng vải trắng và lều bạt để che hai phần thi thể.

Theo điều tra sơ bộ, ông Đường Giai ngã từ nóc tòa nhà tại địa chỉ trên và tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Do đó, nguyên nhân tử vong chưa được xác định, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy ông Đường Giai nhảy lầu tự tử.

Đường Giai (sinh năm 1937), tên thật là Hoàng Đường. Ông nổi tiếng trong ngành giải trí xứ Cảng Thơm với nhiều vai trò như huấn luyện viên võ thuật, đạo diễn kiêm diễn viên. Ông đứng sau thành công của nhiều bộ phim như Thiếu Lâm truyền nhân, Hồng quyền và Vịnh Xuân quyền, Anh hùng vô danh, Siêu nhân Trung Quốc…

Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với tư cách chồng của minh tinh Hong Kong Tuyết Ni. Bà là đả nữ hàng đầu của TVB giai đoạn 1960-1970.

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 50 năm của họ được xem là kiểu mẫu trong showbiz Hoa ngữ. Ông Đường Giai nổi tiếng yêu thương vợ, thường hộ tống bà đến phim trường, còn kiêm luôn vai trò vệ sĩ, quản lý và trợ lý cho nữ diễn viên.

Việc ông Đường Giai tìm đến cái chết cũng được cho là do tình yêu sâu nặng với vợ.

Theo HK01, trước đó không lâu, bà Tuyết Ni bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy, phải nhập viện điều trị.

Nguồn tin cho biết trong thời gian chăm sóc vợ, đạo diễn kỳ cựu lộ dấu hiệu suy sụp tinh thần. Theo người trong cuộc, ông tâm sự với con trai rằng cảm thấy buồn lòng và hy vọng được chết cùng vợ.

Ông Đường Giai nổi tiếng trong showbiz xứ Cảng Thơm là yêu vợ.

Ngày 23/6, ông có kế hoạch đến công ty luật để ký vào di chúc. Tuy nhiên, ông đã tử vong trước khi làm điều đó.

Hiện trường vụ việc cách căn hộ mà vợ chồng đạo diễn sống cùng con trai không xa.

Hiện tại, gia đình ông Đường Giai chưa bình luận gì về sự ra đi đột ngột của ông. Trong khi đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như tài tử Huỳnh Tông Trạch, “ông hoàng đóng thế” Tiền Gia Lạc, diễn viên Đàm Thục Oanh … bày tỏ sự thương tiếc người đạo diễn tài hoa.