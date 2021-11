Hé lộ "bí mật" thu nhập chính của Tịnh thất Bồng Lai sau khi bị Bộ Nội vụ gọi đích danh

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 00:06 AM (GMT+7)

Đại diện của "Thiền am bên bờ vũ trụ" - nơi sinh sống của 5 "chú tiểu" giành quán quân Thách thức danh hài lên tiếng trước lùm xùm.

Những ngày qua, cái tên Tịnh thất Bồng Lai được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất sau khi bị bà chủ Đại Nam réo tên trên livestream. Sau đó, cơ sở này cũng được đưa tin trên bản tin của đài truyền hình Long An lẫn VTV1. Vừa qua trong cuộc họp thường kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định nơi này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Thân thế 5 "chú tiểu" được đài Phát thanh và truyền hình Long An làm phóng sự để giải mã phần nào

Tối ngày 5/11, bản tin của Đài PT-TH Long An đã phát sóng tin tức cho biết chính quyền địa phương xác nhận 3/5 chú tiểu từng tham gia chương trình Thách thức danh hài là con của “ni cô” sống tại Tịnh thất theo giấy khai sinh đã đăng ký. Ngay lập tức, thông tin này gây xôn xao dư luận. Phía đại diện của Tịnh thất cũng lên tiếng sau đó, cho biết các “ni cô” chỉ là mẹ của các bé trên giấy tờ. Dẫu vậy, mọi thông tin về nghề nghiệp, mối quan hệ thực hư của những thành viên trong Tịnh thất vẫn được cư dân mạng tò mò muốn biết rõ sự thật. Nguồn thu nhập chính hiện tại ở cơ sở này cũng là một dấu hỏi lớn khi có nhiều tin đồn xuất hiện về việc nơi đây nhận được nhiều khoản từ thiện quyên góp, từ xe ô tô tới nhiều điện thoại sang xịn.

Vào chiều ngày 6/11, anh Nhất Nguyên đại diện cho Tịnh thất đã chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mọi người trong cơ sở. Anh cho biết, các “chú tiểu” vẫn được đi học đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên hiện tại các bé đang học online. Các “ni cô” là người chăm sóc, dạy dỗ cho các bé.

Anh Nhất Nguyên nói về công việc làm nhạc để kiếm thêm thu nhập ở Tịnh Thất Bồng Lai

Anh cho hay các “tu sĩ” đều có công ăn việc làm để đảm bảo thu nhập, không phải chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền từ thiện. Anh Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên hợp tác làm đá phong thủy, Nhất Tuệ làm rau củ ngoài chợ bán.

Ngoài ra còn có studio nhận làm hòa âm, phối khí, viết nhạc… đăng lên YouTube. Qua đó, mọi người dùng tiếng hát để kiếm tiền, mỗi tháng kiếm thêm vài ba triệu, anh Nhất Nguyên kể. Anh khẳng định thêm, những lùm xùm gần đây là sai sự thật.

Về việc phát triển các kênh riêng trên YouTube, Tịnh thất Bồng Lai được chú ý nhờ việc “5 chú tiểu Thiền am bên bờ vũ trụ” đi thi Thách Thức Danh Hài mùa 5 và trở thành quán quân, chiến thắng cả 2 vòng với tổng tiền thưởng 300 triệu đồng. Kênh của “5 chú tiểu” này được đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”, đăng tải cuộc sống của các em nơi đây, thu hút rất đông người theo dõi với hơn 2 triệu người đăng ký kênh.

5 "chú tiểu" giành quán quân Thách thức danh hài mùa 5

Theo số liệu từ Social Blade, kênh này thu về hơn 833 triệu lượt xem với 900 video. Theo đó, mỗi tháng có thể thu về khoảng 5.500 USD đến 87.400 USD (gần 2 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là những con số thu nhập chưa được xác thực. Theo cách tính thu nhập các YouTuber tại Việt Nam, con số thực tế ít hơn rất nhiều.

Bên cạnh kênh YouTube về cuộc sống của “5 chú tiểu”, Thiền am bên bờ vũ trụ còn sở hữu một số kênh YouTube khác như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95.200 lượt đăng ký); "Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38.800 lượt đăng ký); "Âm nhạc - Thiền am bên bờ vũ trụ" (43.200 lượt đăng ký). Có thể thấy đây là một nguồn thu nhập không nhỏ cho các thành viên ở cơ sở này.

Điều đáng chú ý, nếu trước đây, ở phần giới thiệu của kênh YouTube về “5 chú tiểu” có để lại thông tin số điện thoại, số tài khoản để quyên góp, tài trợ cho các “chú tiểu” thì mới đây, những thông tin này đã bị xóa sạch. Về việc này, đại diện Tịnh thất Bồng Lai cho biết, kênh YouTube "5 chú tiểu" do một công ty khác quản lý. Phía Tịnh thất hoàn toàn không nắm được các thông tin đã bị xóa.

Đến tối ngày 6/11, trong bản tin Việt Nam hôm nay của VTV1 đã trực tiếp gọi thẳng tên cơ sở này, chỉ ra một loạt sai phạm trong hoạt động, đồng thời nhấn mạnh nơi đây có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi - đây là tuyên bố của Ban Tôn Giáo Chính phủ.

Bản tin "Việt Nam hôm nay" của VTV1 tối ngày 6/11 đưa tin về Tịnh Thất Bồng Lai "có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi"

VTV1 đưa hình ảnh tư liệu Tịnh thất Bồng Lai làm việc với công an trước đây

Cụ thể, bản tin khẳng định Tịnh thất thực chất là cơ sở gia đình riêng do bà Cao Thị Cúc có hộ khẩu cư trú ở ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An xây dựng. Sau đó, đã tự ý biến thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Dù luôn khẳng định đây không phải chùa mà là nhà riêng nhưng ở bên ngoài cơ sở này vẫn treo biển cơ sở tôn giáo. Chương trình “Việt Nam hôm nay” cũng dẫn văn bản báo cáo của tỉnh Long An về cơ sở này: “Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, cơ sở này có một số sai phạm trong việc xây dựng và đã từng bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính”. Bản tin dẫn lại báo cáo của tỉnh Long An trước đó: “Hộ bà Cúc có nuôi 8 trẻ em trong đó có 6 em sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết không đảm bảo quy định pháp luật”.

Bản tin VTV1 dẫn theo báo cáo UBND tỉnh Long An cho hay 6/8 đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lao sống cùng mẹ ruột

Sự việc hiện vẫn đang nhận được chú ý lớn từ đông đảo cư dân mạng. Theo ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, công an đang vào cuộc vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Nguồn: http://danviet.vn/he-lo-bi-mat-thu-nhap-chinh-cua-tinh-that-bong-lai-sau-khi-bi-bo-noi-vu-goi-di...Nguồn: http://danviet.vn/he-lo-bi-mat-thu-nhap-chinh-cua-tinh-that-bong-lai-sau-khi-bi-bo-noi-vu-goi-dich-danh-5020218110521865.htm