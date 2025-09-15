Phương Mỹ Chi lập kỷ lục với Em Xinh "Say Hi", hào quang Quán quân càng tỏa sáng

Sau Em Xinh "Say Hi", danh tiếng của Phương Mỹ Chi càng thêm được nâng tầm khi cô nàng xuất sắc nhận danh hiệu Quán quân, với số phiếu dẫn đầu trong dàn Em xinh. Thế nhưng hành trình của "cô bé dân ca" chưa dừng lại ở đó khi gần đây, một kỷ lục nữa đã được chính cô xác lập trong Em Xinh "Say Hi".

Phương Mỹ Chi thành công nối tiếp thành công sau Em Xinh "Say Hi".

Tính đến ngày 13/9, Ếch Ngoài Đáy Giếng của Phương Mỹ Chi đã chính thức vượt qua Gã Săn Cá, trở thành ca khúc có lượt xem cao nhất trên YouTube của Em Xinh "Say Hi". Hiện tại, đây cũng là bài hát solo có lượt xem hàng đầu trong số 16 Em xinh, và đứng thứ hai trong cả vũ trụ "Say Hi" (xếp sau Trói Anh Lại của Quang Hùng MasterD).

Ếch Ngoài Đáy Giếng phá kỷ lục của Gã Săn Cá về lượt xem YouTube.

Không thể phủ nhận rằng âm nhạc của Phương Mỹ Chi trong thời gian qua liên tục tạo ra "cơn sốt", và Ếch Ngoài Đáy Giếng cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội, ca khúc vui tươi, kết hợp hài hòa yếu tố hiện đại và dân gian được nhiều khán giả cover, đặc biệt là thế hệ nhí. Nhiều video ghi lại Ếch Ngoài Đáy Giếng được trình diễn tại trường học, lễ khai giảng... như một minh chứng cho sức hút rộng khắp của bài hát.

Ếch Ngoài Đáy Giếng tạo nên cơn sốt trên TikTok, được diễn tại trường học.

Trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Làn Sóng Xanh hay Billboard, Ếch Ngoài Đáy Giếng cũng đang giữ thứ hạng cao, không hề lép vế trước dàn ca khúc về lịch sử, dân tộc. Trước đó, những ca khúc của Phương Mỹ Chi trong Em Xinh "Say Hi" đều đạt thành tích tốt như AAA (Liên quân 2), Hề, Cầm Kỳ Thi Họa, I'll Be There...

Đây là dấu hiệu cho thấy Phương Mỹ Chi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Nghệ sĩ của năm 2025, với những đóng góp của cô nàng cho làng nhạc Việt thời gian qua và ngay cả điện ảnh (với phim Nhà Gia Tiên vào dịp đầu năm).

Ếch Ngoài Đáy Giếng đạt hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.