Hàng trăm nghệ sĩ cúng Tổ nghề

Đông đảo nghệ sĩ, các nhà sản xuất, các đơn vị cung cấp giải pháp sân khấu và những người làm nghệ thuật sân khấu có mặt tại rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội) để cùng tham dự lễ giỗ tổ nghề sân khấu chiều 2/10 (11/8 âm lịch).

Đây là một trong những hoạt động hướng về ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu - ngày 12/8 (âm lịch). Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu do các nghệ sĩ: NSND Lê Chức, NSND Thu Huyền, đạo diễn Việt Tú, đạo diễn Hoàng Công Cường, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cùng tổ chức.

Đây là lần thứ 9 các nghệ sĩ này cùng thực hiện lễ giỗ tổ nghề sân khấu. Trước đó, các buổi lễ được tổ chức tại Cung hữu nghị Việt - Xô (Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Gần đây, lễ giỗ Tổ nghề sân khấu mới được tổ chức ở rạp Đại Nam - địa điểm biểu diễn gắn với Nhà hát Chèo Hà Nội.

Chia sẻ lý do lễ giỗ Tổ nghề sân khấu được tổ chức tại rạp Đại Nam, NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - cho biết đây là rạp cổ, gắn bó sâu đậm với Nhà hát Chèo Hà Nội. "Tại đây, Nhà hát Chèo Hà Nội cũng thờ tổ, vì vậy chúng ta hãy đưa lễ giỗ về đây. Và từ bây giờ, các nghệ sĩ của Hà Nội nói riêng và nghệ sĩ Việt Nam nói chung hãy coi đây là gia đình, là nhà của mình", NSND Thu Huyền chia sẻ.

Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu gồm lễ cúng Tổ nghề, lễ dâng hương Tổ nghề, nhận lộc và chương trình nghệ thuật. Lễ cúng Tổ nghề do nghệ nhân Hồng Tĩnh chủ trì. Nghi thức dâng hương tổ nghề do NSND Lê Chức chủ trì.

Lễ giỗ Tổ sân khấu năm 2025 không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn tới các bậc tiền nhân ngành sân khấu, mà còn là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, đồng thời truyền đi những thông điệp tốt đẹp, nhân văn.

"Có thể nói rằng năm nay là năm vô cùng quan trọng đối với nền công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí Việt Nam. Mỗi chúng ta đều đang là một phần trong sự phát triển ấy. Chúng ta đã chứng kiến sự nở rộ của nhiều chương trình nghệ thuật, sự lớn mạnh của các nhà sản xuất. Điều đáng quý hơn cả là chúng ta phát triển dựa trên nội lực văn hóa dân tộc", đạo diễn Việt Tú nêu.

Dịp này, đạo diễn Việt Tú mong rằng tất cả nghệ sĩ có mặt ở lễ giỗ Tổ có thể cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ thế hệ trẻ, truyền cảm hứng và bảo vệ những giá trị văn hóa - nghệ thuật. "Chính phủ cũng đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những trọng tâm của nền kinh tế. Đây là bước tiến rất mới, khẳng định rằng văn hóa - nghệ thuật không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn đóng góp những chỉ số kinh tế cụ thể, tạo ra sức mạnh mềm", đạo diễn Việt Tú nhấn mạnh.

Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu thu hút rất đông nghệ sĩ tham dự. Có thể kể tới ca sĩ Quang Hà, Bằng Kiều, Minh Quân, Thái Thùy Linh, Erik, Hòa Minzy, MC - diễn viên Thái Dũng, MC Trang Mù Tạt...

Tất cả đều thể hiện lòng cung kính trước ban thờ tổ nghề.

Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn thành lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Hà Nội.