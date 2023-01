Hãng phim hoạt hình Việt được bồi thường trong vụ tranh chấp bản quyền tại Nga

Vụ tranh chấp bản quyền giữa hai bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited tại Vương Quốc Anh - gọi tắt là eOne hay EO sở hữu) có diễn biến mới.

Ngày 10/11/2022, Thẩm phán của Tòa án thành phố Matxcơva (Liên bang Nga) đã ra phán quyết chấp nhận một phần yêu cầu của Sconnect Việt Nam về việc thu án phí trong vụ án dân sự số 3-473/2022. Cụ thể, Tòa án sẽ thu từ nguyên đơn là eOne và trả lại cho bị đơn là Sconnect số tiền 240.000 RUB. Đây là số tiền bồi thường cho một phần chi phí mà Sconnect phải bỏ ra để tham gia vụ kiện do eOne đệ đơn lên Tòa án Moscow vào tháng 1/2022.

Vụ tranh chấp bản quyền giữa giữa eOne và Sconnect diễn ra từ tháng 11/2021, khi eOne liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo trên YouTube. Tiếp đó, ngày 11/01/2022, eOne nộp đơn khởi kiện chống lại Sconnect tại Tòa án Matxcơva (Liên bang Nga) với cáo buộc: Bộ nhân vật Wolfoo là sản phẩm làm lại của bộ nhân vật Peppa Pig; Đăng tải và phổ biến bất hợp pháp trên Internet các tác phẩm phái sinh - tức là các video hoạt hình Wolfoo.

Hội đồng chuyên gia văn hóa, nghệ thuật của Nga kết luận bộ nhân vật Wolfoo là sự sáng tạo độc lập hoàn toàn và không phải là sản phẩm làm lại, phái sinh của bộ nhân vật Peppa Pig.

EOne cũng yêu cầu Toà án bảo vệ độc quyền với các bộ nhân vật hoạt hình Peppa Pig dưới hình thức ban hành Lệnh cấm tạo ra các điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ thực hiện bất hợp pháp, phân phối và sử dụng bất hợp pháp của các nhân vật của bộ phim hoạt hình Peppa Pig (bao gồm các nhân vật Peppa Pig, George Pig, Mummy Pig, Daddy Pig) dưới hình thức các nhân vật được làm lại là Wolfoo, Lucy, Missis Wolf, Mister Wolf, trong 2 video được đăng tải trên YouTube.

Ngày 14/06/2022, Hội đồng chuyên gia văn hóa, nghệ thuật của Nga sau khi phân tích so sánh về bộ nhân vật Wolfoo và bộ nhân vật Peppa Pig đã đưa ra kết luận: “Bộ nhân vật Wolfoo là sự sáng tạo độc lập hoàn toàn và không phải là sản phẩm làm lại, phái sinh của bộ nhân vật Peppa Pig”. Kết quả này khẳng định Wolfoo là sản phẩm sở hữu trí tuệ độc lập cả về mặt khoa học, kỹ thuật sáng tạo cho đến giá trị pháp lý.

Sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên gia nghệ thuật Nga, ngày 07/07/2022, eOne nộp đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện tại Nga. Cùng ngày, Tòa án Matxcơva ra quyết định chấm dứt vụ kiện, đồng thời tuyên bố rằng tất cả các bên bao gồm cả eOne “không được phép khiếu nại, khiếu kiện rằng Wolfoo là sản phẩm làm lại của Peppa Pig”.

Khu vui chơi Wolfoo City tại Hà Nội.

Sau khi eOne tự rút đơn kiện, tháng 08/2022, Sconnect nộp đơn khởi kiện ngược lại eOne tại Tòa án Moscow yêu cầu eOne bồi thường các tổn thất do eOne gây ra do vụ kiện. Tòa án Moscow đã xét xử trong 3 phiên, sau đó ra phán quyết chấp nhận một phần các yêu cầu của Sconnect và tuyên eOne phải nộp 240.000 RUB cho Toà án Nga để bồi thường cho “cha đẻ” của Wolfoo.

“Cha đẻ” của hai bộ nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới đang khởi kiện lẫn nhau tại toà án Vương quốc Anh và Việt Nam. Cụ thể, ngày 24/01/2022, eOne gửi Đơn khởi kiện Sconnect Việt Nam ra Tòa án cấp cao tại London với cáo buộc: Sconnect vi phạm bản quyền: Làm lại Bộ nhân vật Peppa Pig; Sử dụng phong cách nghệ thuật của phim hoạt hình Peppa Pig; Sử dụng các âm thanh đặc trưng của phim hoạt hình Peppa Pig;… với danh sách 91 videos Wolfoo; Cạnh tranh không lành mạnh: Gây nhầm lẫn rằng Wolfoo và Peppa Pig là cùng một chủ sở hữu tạo ra; Vi phạm nhãn hiệu Peppa Pig.

Phim hoạt hình Wolfoo do các nhà sáng tạo Việt Nam thực hiện.

Ngày 19/08/2022, Sconnect đã nộp đơn khởi kiện eOne lên TAND TP. Hà Nội. Sconnect cáo buộc eOne sử dụng trái phép nhãn hiệu Wolfoo trong các video Peppa Pig; đồng thời đề nghị Toà án xem xét phán quyết buộc eOne phải chấm dứt các hành vi vi phạm nhãn hiệu, cải chính thông tin, công khai xin lỗi.

Ngày 14/09/2022, Sconnect tiếp tục gửi đơn khởi kiện eOne lên TAND TP. Hà Nội vụ án thứ 2. Sconnect kiện eOne vì hành vi xâm hại quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh phim hoạt hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Wolfoo; yêu cầu eOne chấm dứt hành vi xâm hại và bồi thường thiệt hại.

Nguồn: https://tienphong.vn/hang-phim-hoat-hinh-viet-duoc-boi-thuong-trong-vu-tranh-chap-ban-quyen-tai-...Nguồn: https://tienphong.vn/hang-phim-hoat-hinh-viet-duoc-boi-thuong-trong-vu-tranh-chap-ban-quyen-tai-nga-post1502352.tpo