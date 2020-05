Loạt phim hoạt hình nhận điểm cao chót vót từ các nhà phê bình

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 04:15 AM (GMT+7)

Từ gấu Pooh đến SamSam đều khiến các thế hệ khán giả thích thú mỗi khi xem.

Winnie The Pooh

Gấu Pooh là chú gấu do nhà văn người Anh A. A. Milne sáng tạo nên dựa theo nguyên mẫu chú gấu bông đồ chơi của con trai ông - Christopher Robin.

Bản thân cậu bé cũng trở thành một nhân vật trên trang sách của cha mình, là người bạn thân thiết của gấu Pooh và các nhân vật như cô rùa nhím màu hồng Piglet, chú lừa Eeyore, chú kangaroo tên Roo, chú thỏ tên Rabbit và chú hổ Tiger trong truyện.

Hàng triệu thiếu nhi nhiều thế hệ trên khắp thế giới biết đến và yêu mến Winnie The Pooh qua các tập phim truyền hình kéo dài từ năm 1983 cho đến tận 2014 và qua các bộ phim truyện điện ảnh như The Many Adventures of Winnie the Pooh (1997), The Tiger Movie (2000), Piglet’s Big Movie (2003), Pooh's Heffalump Movie (2005).

Đặc biệt hơn cả, phiên bản điện ảnh ra mắt năm 2011 với tựa đề Winnie The Pooh ghi được dấu ấn sâu sắc và mang về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Phim đạt đánh giá 91% từ các nhà phê bình và nằm trong top 100 phim hoạt hình có điểm số cao nhất trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Shaun The Sheep

Shaun the Sheep là một trong những bộ phim hoạt hình đình đám, gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới. Còn phần lớn khán giả Việt Nam biết tới chú cừu Shaun đáng yêu và không kém phần tinh quái này khi phim được chiếu trên kênh truyền hình Disney Channel từ năm 2007 cho đến 2016.

Phim truyền hình Shaun The Sheep đã phát sóng tổng cộng 5 mùa. Trong đó là 40 tập ở mỗi mùa 1 và 2, 20 tập ở mỗi mùa 3 và 5, và 30 tập ở mùa 4. Mỗi tập phim dài 7 phút.

Năm 2015, nhà sản xuất mạnh dạn mang cừu Shaun cùng bè bạn lên màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh đầu tiên “Shaun the Sheep Movie” (tựa Việt: Shaun the Sheep Movie: Cừu Quê Ra Phố).

Đến mùa thu năm 2019, phim điện ảnh thứ 2 của phim mang tên “Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (tựa Tiếng Việt: Shaun the Sheep Movie: Người Bạn Ngoài Hành Tinh) tiếp tục được ra mắt và được rất nhiều khán giả yêu thích cũng giành đề cử BAFTA cho phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Minions

Không cần phải bàn cãi khi nói về sức công phá siêu khủng của đội quân Minion nhí nhố đáng yêu này. Sau khi xuất hiện và đốn tim hàng triệu khán giả trong hiện tượng toàn cầu Despicable Me (tựa Việt: Kẻ Trộm Mặt Trăng) ra mắt công chúng vào năm 2010 và 2013, năm 2015, những “tiểu yêu” nhỏ bé màu vàng này tiếp tục công phá màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình.

Không chỉ sở hữu ngoại hình “màu chuối” dễ thương ngộ nghĩnh, Minion còn đem đến niềm vui cho tất cả các nhân vật trong phim lẫn khán giả theo dõi với loạt ngôn từ bi bô lắp bắp vô nghĩa cùng loạt biểu cảm ngu ngơ ngờ nghệch cực “cute phô mai”. Cùng với đó, cốt truyện không quá phức tạp nhưng cũng ngập tràn tiếng cười giúp đội quân Minion thành công chinh phục người khán giả mọi lứa tuổi.

The Boss Baby

Boss Baby (tựa Việt: Nhóc Trùm) xoay quanh cậu bé 7 tuổi Tim, bỗng chốc phải học làm anh và san sẻ tình yêu của bố mẹ cho đứa em “từ trên trời rơi xuống”. Không ngờ, đứa trẻ ấy có biệt danh Nhóc Trùm (Boss Baby), là thành viên của tập đoàn nhóc, đang “nằm vùng” để ngăn chặn sự ra mắt của một loài cún cưng có khả năng tước đoạt tình yêu của mọi người dành cho các em bé. Thế là Tim và em trai "hờ" bắt tay hợp tác để Nhóc Trùm có thể mau chóng rời mái nhà chung hiện tại.

Xuất hiện trong bộ vest “lịch lãm”, đeo cà vạt đàng hoàng, giọng nói toát lên vẻ "ông cụ non", nhóc trùm luôn khiến người xem phải cười “té ghế rụng răng” mỗi lần xuất hiện.

SamSam

Dù không quá quen thuộc với khán giả Việt Nam nhưng anh hùng nhí của dải ngân hà SamSam với tạo hình đáng yêu và những cuộc phiêu lưu kỳ thú là một trong những nhân vật được nhiều khán giả trên toàn cầu yêu mến.

Và sắp tới đây, khán giả nhí Việt Nam cũng có cơ hội gặp gỡ cậu nhóc nổi tiếng này qua phiên bản điện ảnh có tựa đề SamSam: Anh Hùng Nhí Tập Sự (tựa gốc: SamSam).

Phim xoay quanh nhóc SamSam, sống trên hành tinh Sam cùng gia đình gồm Sam Bố (còn gọi là SamDaddy), Sam Mẹ (SamMummy) và thú cưng có tên SamTeddy. Bố mẹ là hai siêu anh hùng nổi tiếng, bản thân thì học tập ở một ngôi trường danh giá chuyên đào tạo các thế hệ siêu nhân tương lai. Nhưng trong khi bạn bè cùng trang lứa có thể bay, biến hình, phóng to, thu nhỏ hay di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ, SamSam lại không có chút siêu năng lực đặc biệt nào. Bố mẹ lo lắng, bè bạn trêu ghẹo, cậu bé cùng người bạn mới có tên Mega quyết tâm tìm kiếm sức mạnh riêng cho chính mình.

Không chỉ ghi dấu với tạo hình dễ thương, lôi cuốn đầy màu sắc, “SamSam” còn là câu chuyện nhân văn về tình bạn, tình thân cùng những thông điệp tuyệt vời giúp các em nhỏ nhận ra, trân trọng và tự tin hơn vào khả năng cũng như giá trị riêng của bản thân mình.

Nguồn: http://danviet.vn/loat-phim-hoat-hinh-nhan-diem-cao-chot-vot-tu-cac-nha-phe-binh-502020275413239...Nguồn: http://danviet.vn/loat-phim-hoat-hinh-nhan-diem-cao-chot-vot-tu-cac-nha-phe-binh-5020202754132391.htm