Dương Mịch, Dương Tử tỏa sáng trên thảm đỏ Bạch Ngọc Lan

Tối 26/6, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc có sự tham gia của nhiều diễn viên hàng đầu Trung Quốc như Dương Mịch, Tôn Lệ, Hồ Ca, Dương Tử, Tiêu Chiến, Mao Hiểu Đồng, Diêm Ni, Nhậm Tố Tịch, Trương Tịnh Nghi... Bạch Ngọc Lan là một trong ba giải thưởng truyền hình danh giá nhất tại Trung Quốc cùng với Phi Thiên và Kim Ưng, vì vậy người giành chiến thắng tại giải thưởng này nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Dương Mịch xuất hiện với bộ váy xanh nổi bật do thương hiệu Prada thiết kế riêng. Nữ diễn viên nhận đề cử Thị hậu sau 15 năm, bên cạnh đó, tác phẩm Sinh vạn vật có thành tích tốt, đạt mức rating trung bình là 2,28%, thời điểm cao nhất phá 4%, vì vậy cơ hội đoạt giải thưởng của Dương Mịch rất lớn. Đây là lần Dương Mịch đến gần một giải thưởng lớn của ngành truyền hình nhất do trước đó cô từng có quãng thời gian bị chê diễn xuất thụt lùi, thậm chí 3 phim liên tiếp ra mắt thất bại. Sinh vạn vật là tác phẩm cứu vớt sự nghiệp của nữ diễn viên.

Ngược lại với Dương Mịch, Dương Tử có 3 năm liên tiếp được đề cử giải Nữ chính xuất sắc của Bạch Ngọc Lan, một kỷ lục mới chưa ai đạt được. Tuy nhiên, năm nay Dương Tử bị đánh giá là nhân tố gây tranh cãi vì diễn xuất của cô trong phim Cây sinh mệnh khoa trương, bị chỉ trích khi phim lên sóng, ví dụ cách cầm súng sai, khi bắn súng mắt nhắm lại, cảnh đánh nhau không có lực, gương mặt sưng phồng lộ rõ dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ. Thành tích phim Cây sinh mệnh cũng rất tệ, xếp cuối trên đài CCTV8 trong năm 2026. Vì vậy, suất đề cử của Dương Tử còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, không ai biết trước được kết quả của lễ trao giải Bạch Ngọc Lan. Dương Tử cũng thể hiện tinh thần vui vẻ khi bước trên thảm đỏ với bộ lễ phục may đo cao cấp từ thương hiệu Zuhair Murad.

Trương Tịnh Nghi được đánh giá là ngôi sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Bạch Ngọc Lan 2026 với hai bộ lễ phục Haute Couture của nhà mốt Georges Hobeika và Burberry. Cô đi thảm đỏ hai lần cùng các đoàn phim Tàng Hải truyện và Gửi ánh trăng sáng của tôi ở chợ rau.

Quan Hiểu Đồng xuất hiện nổi bật với bộ váy rực rỡ sắc vàng kim từ thương hiệu Elie Saab Xuân hè 2026. Nữ diễn viên còn đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải. Đến nay, Quan Hiểu Đồng vẫn là nữ diễn viên 9X duy nhất giành giải Bạch Ngọc Lan. Cô từng giành chiến thắng ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất.

Hai diễn viên thực lực Tôn Lệ (trái) và Nhậm Tố Tịch cũng tranh giải ở hạng mục Nữ chính xuất sắc (Thị hậu). Trong đó, phim Cuộc đời tươi đẹp có rating khả quan, còn diễn xuất của Nhậm Tố Tịch trong Tận cùng của vô tận được khán giả khen ngợi giàu cảm xúc.

Nữ diễn viên Diêm Ni (trái) là đại thanh y nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên trị dòng phim tình cảm gia đình, đời sống xã hội. Cô là ngôi sao được khán giả yêu mến, dành được nhiều giải thưởng, quen mặt với các lễ trao giải. Trong khi đó, Mao Hiểu Đồng được yêu mến nhờ diễn xuất chỉn chu khả năng đọc thoại nổi bật.

Mã Tư Thuần (trái) tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng chưa gây được tiếng vang. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cô là giải Ảnh hậu Kim Mã năm 2026 cùng Châu Đông Vũ với bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh. Tưởng Hân được biết đến nhiều với vai Hoa phi trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Dù khả năng diễn xuất tốt nhưng cô bị đánh giá là "vô duyên" với giải thưởng.

Năm 2025, Hồ Ca (trái) cũng được đề cử Nam chính xuất sắc với bộ phim Huyện ủy đại viện. Năm nay, anh nhận đề cử với phim Cây sinh mệnh. Tiêu Chiến cũng gây chú ý khi lần đầu được đề cử giải Thị đế của Bạch Ngọc Lan. Đây là đề cử chính thống đầu tiên của nam diễn viên. Trước đó, anh cũng được vinh danh trong một số giải thưởng nhỏ khác.