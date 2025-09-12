Độ Mixi ký giấy cam kết không tái phạm, tuyên bố 'sẽ thay đổi' sau scandal

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Hà Nội có buổi làm việc với streamer Độ Mixi về việc sử dụng shisha và phát ngôn lệch chuẩn.

PA05 đã tuyên truyền với anh về hành vi vi phạm và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

Sau buổi làm việc, Độ Mixi tiết lộ thêm được cơ quan chức năng yêu cầu viết bản cam kết không tái phạm.

Anh cũng được đọc kỹ 2 trang Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đối với tổ chức, cá nhân do Bộ TT&TT ban hành năm 2021 để hiểu rõ trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên mạng.

Dù không bị xử phạt, Độ Mixi vẫn nhận thức sâu sắc mình đã sai. Anh xin lỗi khán giả, khẳng định bắt đầu sửa thói quen văng tục, chửi bậy từ nay.

Streamer Độ Mixi. Ảnh: Chụp màn hình

Anh nói vui thời gian đầu vẫn chưa quen, chỉ 10 phút trò chuyện thôi đã phải rất cố gắng kiềm chế, không để "mồm đi xa" nhưng hài lòng khi thấy mình "lịch sự hơn hẳn".

Dù vậy, Độ Mixi khá lo lắng, sợ những lúc cảm xúc cao trào sẽ vô tình lặp lại thói quen cũ trên stream nên nhờ khán giả giám sát, nhắc nhở mình.

Nam streamer còn gọi điện thoại cho bạn bè, nhất là những người bạn cũng là streamer nổi tiếng để quán triệt tư tưởng, cùng nhau sửa đổi thói quen xấu.

Khi anh nói đây là thời đại mới, những thói quen không tốt ngày trước phải bỏ dần đi, họ đều đồng tình và hưởng ứng.

Ngoài ra, Độ Mixi đề nghị cộng đồng fan không tham gia tranh luận bảo vệ mình.