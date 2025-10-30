Đình Tú liên tục hôn vợ trong đám hỏi

Lễ ăn hỏi và lễ vu quy của Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra tại tư gia nhà gái sáng 30/10. Cặp diễn viên giờ vàng VTV chọn áo dài gấm màu đồng điệu khi làm cô dâu, chú rể.

Đình Tú liên tục có cử chỉ tình tứ, thơm má vợ, trong khi Ngọc Huyền tỏ ra e ấp, ngại ngùng.

Hoàn thành phần lễ, nam diễn viên vẫn thể hiện cử chỉ thân thuộc dành cho bà xã khi chụp ảnh kỷ niệm tại cổng chào.

Chiều cao chênh lệch 30 cm nhưng Đình Tú - Ngọc Huyền được khán giả nhận xét đẹp đôi.

Đình Tú từng bày tỏ anh sẽ dành cả đời để mang điều ngọt ngào cho bà xã. Trước ngày cưới, anh rất háo hức với cuộc sống hôn nhân vì được ở bên người mình yêu thương, cùng cô vun vén tổ ấm.

Đình Tú và Ngọc Huyền bén duyên khi đóng chung "Đừng nói khi yêu" cách đây hai năm. Họ vướng tin đồn yêu đương sau đó một thời gian nhưng luôn giữ im lặng. Qua thời gian hẹn hò bí mật, Đình Tú thông báo cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 5. Một tháng sau, cặp sao khoe hình ảnh đăng ký kết hôn.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, họ gác lại công việc đóng phim để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền bên hai gia đình sau khi hoàn thành lễ ăn hỏi.

Cô dâu - chú rể sau đó thay âu phục để làm lễ vu quy. Trong khi Đình Tú bảnh bao với vest hai hàng cúc thì Ngọc Huyền khoe vẻ gợi cảm với váy cúp ngực dáng công chúa.

Đình Tú tiếp tục thơm má vợ khi làm lễ rước dâu.

Họ sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều diễn viên truyền hình vào ngày 6/11.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, được biết đến qua loạt phim truyền hình như: 'Hướng dương ngược nắng', 'Cả một đời ân oán', 'Thương ngày nắng về'... Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong các phim 'Mặt nạ gương', 'Chúng ta của 8 năm sau', 'Đừng nói khi yêu', 'Cha tôi, người ở lại'.