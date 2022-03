Diện mạo của 'Tào Tháo' kinh điển nhất màn ảnh Bào Quốc An khi về già

Thứ Hai, ngày 28/03/2022 16:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau nhiều năm vắng bóng, hình ảnh mới nhất của "Tào Tháo" Bào Quốc An khiến nhiều người bất ngờ.

Bộ phim "Tam quốc diễn nghĩa" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn La Quán Trung, được phát sóng vào năm 1994 đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của mọi người. Đây cũng được coi là tác phẩm kinh điển trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Sau 28 năm, ngoại trừ một vài diễn viên đã qua đời và rút khỏi ngành giải trí, số còn lại vẫn đang hoạt động nghệ thuật, một số chuyển sang làm đạo diễn và nhà sản xuất, một số khác đã định cư ở nước ngoài.

Nhân vật Tào Tháo qua sự thể hiện của diễn viên Bào Quốc An.

Trong “Tam quốc diễn nghĩa” phiên bản CCTV, nhân vật Tào Tháo do diễn viên Bào Quốc An thủ vai đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các thế hệ khán giả. Vai diễn này cũng mang lại cho ông hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim ưng 1995 và Giải thưởng Giải Phi Thiên, trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp của Bào Quốc An.

Theo Sohu đưa tin, hình ảnh mới nhất của nam diễn viên gạo cội Bào Quốc An đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong ảnh, ông mặc trang phục truyền thống, tóc và lông mày đã bạc. Tuy diện mạo đã thay đổi nhiều nhưng thần thái và vẻ ngoài rất phong độ.

Những hình ảnh mới nhất của diễn viên Bào Quốc An khi bước sang tuổi 76.

Dưới bài đăng chia sẻ hình ảnh của nam nghệ sĩ, nhiều cư dân mạng để lại bình luận thể hiện sự bất ngờ trước diện mạo khi về già của vị “Tào Tháo” anh dũng ngày nào: “Chỉ cần nhắc Tào Tháo liền nghĩ ngay đến Bào Quốc An, nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim truyền hình Tam Quốc Diễn Nghĩa.”, “Đây là Tào Tháo trong lòng tôi”, “Thầy Bào xứng danh là Tào Tháo kinh điển nhất”, “Thầy Bào tuổi đã lớn, cũng khác thời trẻ rất nhiều, nhân hậu hơn, không còn tính kiêu ngạo, độc đoán của Tào Tháo. Nếu chỉ nhìn những bức ảnh chụp tuổi già, tôi sẽ không biết ông là Tào Tháo”...

Bào Quốc An sinh năm 1946 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ông lưu dấu ấn sâu đậm với vai Tào Tháo trong "Tam quốc diễn nghĩa" (1995). Sau vai diễn để đời đó, Bào Quốc An thường xuyên nhận được các vai chính trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình như: "Triệu Thị cô nhi", "Huynh đệ Sơn Đông", "Phong hòa nhật lệ", "Võ Tắc Thiên", "Khai sáng thịnh thế"...

Theo nhiều nguồn tin cho biết, từ 2016 sau khi đóng "Thiếu Lâm Tự truyền kỳ: Đông quy anh hùng", diễn viên Bào Quốc An quyết định về hưu do tuổi tác không đảm bảo sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc trên trường quay.

Bào Quốc An có hai con trai. Vợ ông về hưu đã lâu, nhiều năm qua giữ vai trò trợ lý cho chồng. Bà giúp ông chọn kịch bản, chăm sóc ông trên trường quay.

Nguồn: https://tienphong.vn/dien-mao-cua-tao-thao-kinh-dien-nhat-man-anh-bao-quoc-an-khi-ve-gia-post142...Nguồn: https://tienphong.vn/dien-mao-cua-tao-thao-kinh-dien-nhat-man-anh-bao-quoc-an-khi-ve-gia-post1426409.tpo