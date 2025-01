Diễm My 9X sinh quý tử đầu lòng

Trong tấm ảnh trên Facebook của Diễm My, nữ diễn viên và ông xã - doanh nhân Vinh Nguyễn - cùng diện áo dài, ngắm nhìn em bé ngủ say trong vòng tay bố. Diễm My 9X tâm sự: "Tết năm nay lạ lắm. Mong năm mới dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta". Ông xã cô đăng một bức ảnh khác với lời nhắn gửi: "Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Đây là năm đầu tiên của chúng tôi bên niềm vui nhỏ bé. Gửi mọi người nhiều tình yêu thương từ nhà họ Nguyễn". Một nguồn tin thân cận nói với Ngôi Sao Diễm My chào đón bé trai khoảng một tuần trước Tết.

Diễm My 9X bên ông xã và con đầu lòng.

Diễm My đón tuổi 35 hôm 27/1 (28 Tết). Khi đó, cô bày tỏ mong muốn tự thưởng cho mình thêm một năm ý nghĩa và hé lộ nhiều khoảnh khắc lãng mạn bên chồng trong những ngày cuối thai kỳ. Sau nhiều lời đồn đoán, diễn viên Gái già lắm chiêu xác nhận mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 9 năm 2024.

Vinh Nguyễn đăng ảnh chào đón năm mới bên 'niềm vui bé nhỏ' của hai vợ chồng.

Những tháng đầu thai kỳ, diễn viên cùng chồng vi vu nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống mật ngọt của vợ chồng son. Quá trình bầu bí, Diễm My giữ cho mình sự năng động, xuất hiện ở khá nhiều sự kiện về thời trang và hàng hiệu. Trả lời Ngôi Sao, cô cho biết: "Tôi và em bé đều khỏe. Hành trình mang bầu của tôi như bao người mẹ khác, không có gì quá đặc biệt".

Lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, Diễm My thấu hiểu những tổn thương hạn chế sự phát triển tâm lý của một con người như thế nào và cần nhiều nỗ lực chữa lành ra sao. Vợ chồng cô tâm niệm phải tạo lập cho con cái môi trường đầy tình yêu thương. Ở đó, cha mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái, con cái hiếu thảo và cũng thương yêu cha mẹ. Cô mong các con sau này hạnh phúc hơn cô lúc nhỏ.

Sau đám cưới với doanh nhân Vinh Nguyễn cuối năm 2023, Diễm My 9X tạm dừng đóng phim, dành thời gian vun vén cho gia đình. Cô nói trong cuộc phỏng vấn với Ngôi Sao: "Tôi đã có 10 năm ưu tiên công việc. Nghĩ lại những lúc để mẹ một mình, tôi ân hận vô cùng. Giờ có chồng, tôi không muốn để chồng có cảm giác cô độc. Mới kết hôn, tôi không thể bỏ lại gia đình để mải mê phim ảnh ngay được. Thời gian này, tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm nhỏ".

Từ ngày cưới, Diễm My tìm hiểu trở lại chuyên ngành tài chính và quản trị kinh doanh từng học thời sinh viên, học hỏi thêm công việc của chồng, với mong muốn đồng hành cùng anh trong lĩnh vực này. Trong thời gian mang thai, cô khai trương hai nhà hàng.

Diễm My 9X sinh năm 1990 tại TP HCM, đóng phim từ 5 tuổi, làm mẫu ảnh hồi tuổi teen và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô đóng các phim Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ...

Phong Kiều