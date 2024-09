Chồng đại gia của Diễm My được khen phong độ ở tuổi 64

Diễn viên Trương Minh Cường (bìa phải) nói anh mới tụ họp uống cà phê cùng doanh nhân Hà Tôn Đức (giữa) và nhà thiết kế, diễn viên, fashionista Thuận Nguyễn.

'Tôi có mối quan hệ thân thiết với anh Đức - ông xã chị Diễm My - gần 20 năm nay, từ khi chưa qua Mỹ. Ngày cuối tuần có thời gian rảnh, anh em chúng tôi hẹn nhau đi uống cà phê, hàn huyên ở trung tâm TP HCM', Trương Minh Cường nói.

Đại gia Hà Tôn Đức được nhiều người khen trẻ trung như thanh niên khi diện trang phục quần short, áo sơmi. Trước đó, ông xã 64 tuổi của Diễm My thỉnh thoảng xuất hiện bên vợ trong những bộ suit sang trọng, lịch lãm.

Doanh nhân Hà Tôn Đức sinh năm 1960, hơn Diễm My hai tuổi, kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ du thuyền.

'Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 1990' kể hơn 30 năm trước, khi mới quen nhau, chồng chị là Việt kiều mới khởi nghiệp, chưa có gì trong tay. Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, doanh nhân Hà Tôn Đức đã gặt hái nhiều thành công, hiện có khối tài sản lớn.

Diễm My cho biết ông xã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 hồi tháng 5. Theo diễn viên, doanh nhân Hà Tôn Đức là người kín tiếng, ngại xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, để chiều vợ, thỉnh thoảng anh sánh đôi Diễm My tham dự một số buổi tiệc, sự kiện của làng giải trí.

Vợ chồng Diễm My đã gắn bó 30 năm. 'Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 1990' cho biết hôn nhân của chị luôn êm đềm, ông xã vẫn lãng mạn, cưng chiều vợ như thuở mới yêu.

Diễm My từng tiết lộ vào các dịp đặc biệt, chồng đại gia hay tặng những món quà đắt tiền như nhẫn kim cương cho chị. Hiện gia đình Diễm My sống trong biệt thự rộng 3.000 m2 tại TP HCM.

'Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ hai mảnh ghép: sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được hai điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề nghiệp, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc', Diễm My cho biết.

Diễm My nói ông xã tâm lý, luôn yêu thương, ủng hộ mọi quyết định của chị trong cuộc sống. Nhờ vậy, ở tuổi ngoài 60, Diễm My vẫn tích cực tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Diễm My và chồng đại gia trong một lần dạo phố, chụp ảnh kỷ niệm ở quận 1, TP HCM.

Ảnh cưới của vợ chồng Diễm My năm 1994. Doanh nhân Hà Tôn Đức khi đó là Việt kiều Mỹ mới về nước. Anh quen Diễm My trong một lần tới phòng gym ở TP HCM tập luyện. Diễm My cho biết chị bị thu hút bởi vẻ điển trai, nam tính của ông xã nên ngày ấy đã chủ động tán tỉnh 'chàng trai 6 múi'. Vợ chồng Diễm My hiện có hai con gái đã trưởng thành, đang học tập, làm việc ở Mỹ.

