Địch Lệ Nhiệt Ba bị chơi xấu

Ngày 12/6, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chung trong phim cổ trang Bạch nhật đề đăng (tên cũ Mộ tư từ ), sau đó cả hai không xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, mới đây có thông tin hai diễn viên đã bí mật hẹn hò khoảng hơn một năm.

Bằng chứng đưa ra là vòng tay cả hai sử dụng có cùng mẫu giống nhau. Khi Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắc kẹt tại Dubai 72 giờ sau vì quá cảnh tại Trung Đông trên đường sang Pháp dự Tuần lễ thời trang, Trần Phi Vũ và quản lý của nam diễn viên đã theo dõi thông tin về cô trên MXH. Người tung tin cho rằng Trần Phi Vũ quan tâm Địch Lệ Nhiệt Ba và đây là bằng chứng cả hai đang bí mật hẹn hò.

Tuy nhiên, giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ không có thêm bằng chứng nào khác. Người hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương cho rằng sự việc nữ diễn viên bị mắc kẹt rất hy hữu, ai là đồng nghiệp cũng quan tâm tin tức trên MXH. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ thực sự hẹn hò, họ có cách liên lạc riêng, không phải đọc tin tức công khai như vậy. Trong sự nghiệp, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị vướng không ít tin tình ái dù nữ diễn viên liên tục khẳng định vẫn độc thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị tung tin hẹn hò Trần Phi Vũ.

Fan của cô cho rằng tin hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba vô lý, thiếu bằng chứng thuyết phục nhưng lại bị đẩy lên cao trên bảng xếp hạng chủ đề hot trên Weibo một cách bất ngờ. Ngược lại, scandal Bạch Lộc bị cho là đang hẹn hò với chủ tịch tập đoàn đầu tư văn hóa Giang Tô Vương Hồng Tuấn, thậm chí còn có ảnh và video bị chụp lại, lại bị gỡ bỏ nhanh chóng. Do đó, nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba bị đưa ra làm bia đỡ đạn, để phân tán sự chú ý của công chúng với scandal của Bạch Lộc.

Theo Sina , Bạch Lộc đang trở thành tâm điểm bàn tán gây tranh cãi trên khắp các trang MXH Trung Quốc. Tập đoàn đầu tư văn hóa Giang Tô là doanh nghiệp văn hóa thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh Giang Tô thường xuyên đầu tư vào các dự án có Bạch Lộc tham gia đóng chính là Cảnh sát vinh dự, Dĩ ái vi doanh, Bắc Thượng và bộ phim Mạc Ly vừa lên sóng. Nhiều nghệ sĩ khác cũng cùng quê Giang Tô như Bạch Lộc là Mai Đình, Nghê Ni, Lý Thấm, Hàn Tuyết, Trương Lăng Hách, Dương Siêu Việt, Nghê Ni... nhưng không ai nhận được sự đầu tư liên tiếp như người đẹp sinh năm 1994.

Thêm vào đó, khán giả chụp được hình ảnh được cho là Bạch Lộc đang khoác tay một người đàn ông trung niên bị nghi là cựu chủ tịch tập đoàn Vương Hồng Tuấn tại nhà hàng Yểm Đình, nằm trong một con ngõ nhỏ nào đó ở Bắc Kinh, nơi có tính bảo mật cao, chi phí đắt đỏ. Thời gian chụp được lúc rạng sáng. Bộ trang phục mà cô gái mặc, giống hệt quần áo Bạch Lộc mặc một ngày trước đó. Tuy nhiên, khi những tin tức về việc Bạch Lộc hẹn hò chủ tịch tập đoàn lớn bị lan truyền, chủ đề nhanh chóng bị xóa bỏ trên MXH. Đáng nói, ông Vương Hồng Tuấn đã có vợ con.

Bạch Lộc vướng tin hẹn hò chủ tịch đã có vợ con.

Khán giả liên tục yêu cầu mở cuộc điều tra với quá trình cấp danh hiệu của Bạch Lộc. Hiện cô là diễn viên cấp 3 cấp quốc gia, tuy nhiên khán giả cho rằng bằng cấp, thành tích và kinh nghiệm diễn xuất của Bạch Lộc chưa đủ để nhận chức danh này.

Trước những thông tin tiêu cực đang lan truyền rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, phía Bạch Lộc ra thông báo phủ nhận thông tin như giả mạo học vấn, vi phạm quy trình xét duyệt chức danh, dùng quyền lực để thay đổi đội ngũ biên kịch ngay trước ngày khai máy phim Mạc ly và những tin đồn khác.

Phía Bạch Lộc cũng thông báo tiến hành kiện tụng những người đang lan truyền thông tin sai lệch về mình. Các chủ đề liên quan tới Bạch Lộc thu hút khoảng 300 triệu lượt đọc. Nữ diễn viên đang trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả Trung Quốc.

Khán giả Trung Quốc đang yêu cầu điều tra Bạch Lộc và cả người đứng sau nâng đỡ cô.