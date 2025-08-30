"Đệ nhất mỹ nhân Việt" ở penthouse, mở tiệm bán phở 200.000 đồng/bát, tuổi 32 vẫn lẻ bóng

Hot girl đình đám với hình ảnh trong sáng, dễ thương

Chi Pu (tên thật là Nguyễn Thùy Chi) sinh năm 1993 tại Hà Nội, là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Cô bắt đầu được biết đến từ năm 2009 khi lọt vào top 20 cuộc thi Miss Teen. Sau đó, Chi Pu nổi lên như một hot girl đình đám với hình ảnh trong sáng, dễ thương.

Chi Pu của ngày xưa...

Sau đó, Chi Pu dần lấn sân sang nhiều lĩnh vực: Làm người mẫu ảnh, diễn viên phim truyền hình, điện ảnh và từng bước ghi dấu với nhiều bộ phim như: 5S online, Chung cư ma, Vệ sĩ Sài Gòn, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại...

Đến năm 2017, cô gây chú ý lớn khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Dù giọng hát gây nhiều tranh cãi, nhưng Chi Pu rất nỗ lực, liên tục ra mắt sản phẩm mới và dần xây dựng hình ảnh ca sĩ thần tượng, vũ công biểu diễn quy mô chuyên nghiệp.

Năm 2023, Chi Pu trở thành cái tên được chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió tại Trung Quốc. Sự nghiệp của Chi Pu vụt sáng tại Trung Quốc, cô liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân. Người đẹp tích cực giới thiệu, quảng bá với bạn bè quốc tế về văn hoá, ẩm thực, du lịch… của quê hương ở nước bạn

Báo Trung Quốc gọi Chi Pu là "đệ nhất mỹ nhân Việt".

Theo trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc gây bất ngờ khi ca ngợi ca sĩ: "Chi Pu sở hữu vẻ đẹp gây choáng ngợp, với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng gợi cảm". Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái sang "chảnh", Chi Pu luôn là một trong những ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu concert "Sao nhập ngũ 2025", Chi Pu tạo ấn tượng khi biến hóa đa dạng trên sân khấu. Chi Pu với 6 màn trình diễn gồm: "Cô gái mở đường x Vấn vương", "Mẹ yêu con", "Nối vòng tay lớn", "Tuổi trẻ là mấy", mashup "I don't need photoshop x Đóa hoa hồng" và "Khát vọng tuổi trẻ" đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với khán giả.

Chi Pu thể hiện tiết mục Khát vọng tuổi trẻ.

Tiết mục "Cô gái mở đường" trong concert "Sao nhập ngũ 2025".

Xuyên suốt concert "Sao nhập ngũ 2025", Chi Pu tiếp tục thể hiện sự nỗ lực và chuyên nghiệp khi theo đuổi con đường âm nhạc. Cô cũng gửi gắm vào những tiết mục của mình một tinh thần yêu nước và nguồn năng lượng đầy tự hào dân tộc.

Tuổi 32 sở hữu khối tài sản mơ ước

Ở tuổi ngoài 30, Chi Pu là một trong những mỹ nhân đắt giá của showbiz Việt, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản kếch sù ở tuổi ngoài 30, từ nhà đẹp tới xe sang.

Nổi tiếng và giàu có nhưng sống vô cùng kín tiếng.

Năm 2021, thông qua những hình ảnh mà nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân, người hâm mộ phát hiện cô đã chuyển sang sống tại một căn penthouse nằm ở vị trí đắt đỏ, có giá trị ước tính lên đến 100 tỷ đồng nằm mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận 3 (cũ). Nơi này được giới thượng lưu gọi là "villa trên không" với những tiện ích hàng đầu và nằm trong top những bất động sản đắt đỏ ở TP.HCM.

Chi Pu sống ở nơi sang chảnh tại TPHCM, được gọi là "villa trên không".

Được biết căn penthouse này có view vô cùng thoáng đãng, bao trọn khu vực quận 3, quận 1 (cũ) và trung tâm thành phố. Ngoài ra, căn hộ còn được bố trí hồ bơi riêng, phòng khách xa hoa, lộng lẫy không khác gì resort.

Không chỉ có cuộc sống sang chảnh, Chi Pu cũng "siêng" diện đồ hiệu. Mỹ nhân 9X sở hữu bộ sưu tập (BST) quần áo, túi xách, giày dép đến từ nhiều nhà mốt đình đám thế giới.

Nữ ca sĩ sở hữu nhà đẹp, xe sang.

Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và Chi Pu còn rất mát tay kinh doanh. Bắt đầu từ năm 2022, Chi Pu lấn sân qua kinh doanh khi sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng. Gần đây, cô hợp tác với một thương hiệu thời trang cho ra mắt bộ sưu tập nội y mang tên mình.

Sau khi thành công tại show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" người đẹp sinh năm 1993 cũng cho ra mắt một nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải để giới thiệu với khán giả xứ Trung các món ăn ngon của Việt Nam.

Quán phở của Chi Pu có tên gọi "Là Gánh", tên tiếng Trung của quán là Can Can, có nghĩa là cây tre, hình ảnh gắn liền với làng quê Việt Nam. Theo review của fan tại Trung Quốc, một bát phở kèm theo quẩy và trứng chần ở quán Chi Pu có giá 59 NDT (tương đương gần 200.000 đồng).

Nữ ca sĩ hiện vẫn độc thân ở tuổi 32.

Về đời tư, Chi Pu rất kín tiếng. Tuy nhiên, cô nhiều lần dính tin đồn hẹn hò. Đáng nói, dàn bạn trai tin đồn của cô đều là những thiếu gia, đại thiếu gia của các tập đoàn nghìn tỷ.