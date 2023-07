Đất Rừng Phương Nam: Đi thử vai Cò nhưng Hạo Khang lại được chọn đóng vai bé An

Được biết, Hạo Khang muốn thử vai Cò, bạn của nhân vật chính An trong Đất Rừng Phương Nam. Nhưng khuôn mặt sáng sủa, lanh lợi của Hạo Khang lại rất hợp với những gì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hình dung về vai An: Một cậu bé ban đầu đậm chất thành thị nhưng sau đó lại nhuốm vẻ “bụi đời” vì lưu lạc. Vì vậy, ê-kíp đã đề nghị Hạo Khang tiếp tục cast vai An và kết quả ra sao thì ai cũng biết, không có ứng cử viên nào hợp làm An hơn là Hạo Khang.

Vẻ lém lỉnh của Hạo Khang rất hợp với vai An.

An là một cậu bé thành phố chẳng may lạc cha mẹ trên đường chạy giặc, từ đó bắt đầu một hành trình phiêu lưu gian khổ nhưng cũng đầy màu sắc. Chính sự thông minh và tính cách mạnh mẽ, dũng cảm của An đã giúp cậu học trò nơi phố thị vượt qua nhiều thử thách, từ trốn thoát khỏi sự truy bắt của lũ Việt gian cho đến cuộc sống nay đây mai đó, bắt rắn hay chăn trâu để kiếm sống.

Hạo Khang không ngại khó, ngại khổ khi quay phim.

Và dường như những đặc điểm đó cũng là sợi dây gắn kết Hạo Khang và An, khi cậu diễn viên nhí được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá là “chịu khó, dấn thân, trưởng thành và hiểu chuyện”. Ngay cả khi gặp chấn thương, Hạo Khang tuy khóc vì đau nhưng vẫn kiên quyết muốn quay tiếp vì cậu bé hiểu một cảnh quay chứa đựng rất nhiều công sức của cả đoàn phim. Thậm chí Hạo Khang sẵn lòng tự thực hiện cảnh bị ném khỏi cầu, cho dù sẽ bị ném nhiều lần để quay nhiều góc khác nhau.

Hạo Khang sẽ có nhiều cảnh lấy nước mắt khán giả.

Trước đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nói anh sẽ không khởi quay Đất Rừng Phương Nam nếu không tìm được “bé An”. Và Hạo Khang đã xuất hiện, cùng hàng trăm người trong đoàn làm phim dấn thân vào một dự án lớn với rất nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng tràn đầy niềm vui, giống như chính cuộc chu du của bé An qua phương Nam trù phú và bí ẩn.

