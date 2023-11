Đạo diễn Việt Thanh: “Có thời gian Hồ Ngọc Hà một mình cô đơn chống chọi cơn bão dư luận”

Bận rộn với nhiều lịch trình, Hồ Ngọc Hà vẫn ngay lập tức nhận lời đạo diễn Việt Thanh khi được mời tham gia trong hai đêm nhạc Giáng sinh Xmas Concert 2023.

Hồ Ngọc Hà dù bận rộn vẫn nhận lời đưa cả gia đình ra Hà Nội tham gia vào 2 đêm nhạc Giáng sinh

Chia sẻ với chúng tôi về việc mời Hồ Ngọc Hà vào đêm nhạc, đạo diễn Việt Thanh cho biết: “Tối ngày 9/11, tôi có đăng lên trang cá nhân thông tin về ‘trùm cuối’ là Hồ Ngọc Hà. Tôi và Hà có quãng thời gian khá dài thân thiết với nhau. Hai chị em cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Có những khoảnh khắc, những quãng thời gian Hà một mình cô đơn chống chọi với tất cả những cơn bão dư luận khủng khiếp, hai chị em đã ở bên nhau chia sẻ, đồng hành vượt qua những khốc liệt trong khoảng thời điểm cực kì căng thẳng đối với Hà.

Nhưng không phải vì tình thân mà tôi "lợi dụng". Tôi và Hà đã may mắn có tình thân đó nên cùng nhau hiểu, đặt nhau vào vị trí như thế nào, vào show diễn nào thì phù hợp. Khi quyết định show này, tôi đã gọi điện mời Hà. Cô ấy liền bảo: ‘Thế thì em đưa cả Lisa, Leon ra ngoài đó để đón Giáng sinh Hà Nội đấy nhé’. Tôi đã nói ngay với cô ấy: ‘Chị rất vui chào đón cả gia đình em’. Ngày hôm đó chắc chắn có cả ba mẹ, các con và Kim Lý cùng đón Giáng sinh với Hà trong 2 đêm.

Chúng tôi không có một khó khăn nào đến thời điểm hiện tại. Hà rất hào hứng theo dõi cũng như tính toán cùng tôi về các bài hát, cách hòa âm phối khí và dàn dựng sân khấu. Rất yêu và cảm ơn Hồ Ngọc Hà vì cô ấy đến với Xmas concert”.

Vào ngày 24 và 25/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra hai đêm nhạc Xmas Concert 2023 với sự tham gia của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, Hà Lê, Nguyên Hà, Vicky Nhung, Nhóm Oplus, Nhóm trung tâm nghệ thuật Be singer, ban nhạc Fingers Band, vũ đoàn PL…

Đạo diễn Việt Thanh (phải) chia sẻ trong chương trình họp báo ngày 10/11

Vào ngày 10/11, trong buổi họp báo giới thiệu về đêm nhạc, đạo diễn Việt Thanh cho biết chương trình hướng nhiều đến đối tượng khán giả là thế hệ Gen Z có cảm thụ âm nhạc và đồng cảm tinh tế. Ban tổ chức hé lộ đêm nhạc sẽ có nhiều bài hát trẻ trung, kết hợp giữa nhạc nước ngoài và nhạc Việt.

Ngoài ra chương trình mang ý nghĩa nhân văn khi góp một phần từ tiền bán vé đến quỹ mổ tim miễn phí dành cho các trẻ em nghèo vùng núi và nông thôn Việt Nam. “Để không giống như câu chuyện cô bé bán diêm trong mùa đông giá lạnh và khắc nghiệt, khi cô bé phải đốt lên chính những que diêm ít ỏi còn lại để cầu nguyện những điều may mắn và hạnh phúc đến với mình”- đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Đêm nhạc được xây dựng bởi 3 chương: Chương I (Oh Holy Jolly: Đêm Thánh); Chương II (The Miracle: Ánh sáng diệu kì); Chương III (Safe and Sound: Giáng sinh an lành) với các ca khúc quốc tế kinh điển về Giáng sinh cùng những bài hát nhạc Việt quen thuộc về Noel, mùa đông và tình yêu.

Nam ca sĩ Hà Lê cũng tiết lộ ca khúc Thành phố buồn gắn liền với tên tuổi của anh sẽ được phối theo bản mới và hát trong một không gian Giáng sinh.

